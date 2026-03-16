Не зміг навіть Шевченко: молодий талант Динамо повторив рідкісний рекорд
16 березня, 18:41
Не зміг навіть Шевченко: молодий талант Динамо повторив рідкісний рекорд

Микола Брежицький
Основні тези
  • Матвій Пономаренко з київського Динамо забив у шести поспіль матчах УПЛ, повторивши рідкісний клубний рекорд.
  • Наставник збірної України Сергій Ребров вперше викликав Пономаренка до національної команди через його результативність.

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю. Нападник повторив рекорд клубу в чемпіонаті України, який раніше підкорювався лише кільком гравцям.

20-річний футболіст повторив рідкісне досягнення клубу, яке свого часу встановлювали легенди команди. Про результативну серію, яка в історії киян траплялася вкрай рідко, повідомили на сайті УПЛ.

Дивіться також "Він піжон": легенда Динамо порівняв Пономаренка з Довбиком 

Яке досягнення повторив Пономаренко?

У матчі чемпіонату України проти Полісся Житомир нападник оформив дубль і допоміг своїй команді здобути вольову перемогу з рахунком 2:1. Саме ці два голи стали ключовими для камбеку столичного клубу.

Завдяки цьому результату Пономаренко повторив досягнення, яке раніше підкорювалося лише кільком зіркам динамівської історії. Йдеться про серію результативних матчів у чемпіонаті України – молодий форвард забиває вже шість ігор поспіль.

У компанії легенд Динамо

Пономаренко повторив рекорд клубу в УПЛ, ставши в один ряд із Максимом Шацьких, Діого Рінконом та Віктором Циганковим. 

Серед цієї компанії Матвій забив найбільше за шість ігор – 8 голів.

Очолює ж цей рейтинг Алекс Тейшейра з Шахтаря, який у 2015 році забивав голи впродовж 10-ти поспіль матчах в УПЛ, провівши 17 голів.

Результативність Пономаренко помітив наставник збірної України Сергій Ребров, який вперше викликав гравця до табору головної команди країни.

Пономаренко у цьому сезоні

  • За основну команду Динамо у цьому сезоні УПЛ Пономаренко забив 8 голів у 9 матчах. Ще вісім м’ячів в активі форварда у чемпіонаті U-19.
  • 20-річний нападник киян в ефірі УПЛ ТБ сказав, що має ціль стати найкращим бомбардиром чемпіонату України.
  • Пономаренко є бронзовим призером юнацького чемпіонату Європи 2024 року у складі збірної України U-19.