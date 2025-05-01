"Зламав волю до перемоги": ветеран боксу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Влітку цього року фанати боксу та пересічні глядачі матимуть змогу побачити пекельну битву між двома зірками надважкого дивізіону. Олександр Усик і Даніель Дюбуа визначать наступного абсолютного чемпіона хевівейту.

У боксерській спільноті активно обговорюють реванш Усик – Дюбуа. Майк Балогун поділився думками про один з наймасштабніших мегафайтів століття, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Балогун назвав перевагу Усика

Американський супертяж спрогнозував переможця реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Ветеран боксу вважає, що український чемпіон вдруге здолає Даніеля Дюбуа.

Майк Балогун пояснив, чому Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа. На його думку, у реванші можуть зіграти вирішальну роль спогади британського боксера з першого поєдинку.

Важко поставити проти Усика, коли він уже перемагав цих хлопців. Мені здається, що він уже зламав волю Дюбуа до перемоги. Це головне для перемоги в титульних боях. Ти можеш зламати волю хлопця до перемоги, зламати бажання битися з тобою так, щоб змінити хід бою, і мені здається, що Усик уже це зробив,

– сказав Балогун.

Американський боксер назвав раунд, у якому Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа. Якщо у першому поєдинку це був дев'ятий, то у реванші український чемпіон завершить бій у десятому.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарній арені "Вемблі". Офіційна дата протистояння 19 липня 2025 року.

Раніше Тоні Белью зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.