Манчестер Юнайтед оголосив ім'я нового тренера: він раніше не програвав на чолі клубу

Манчестер Юнайтед переживає непростий період останні роки. Минулого сезону команда фінішувала аж на 15-му місці в АПЛ та залишилась без путівки в єврокубки.

Цього сезону результати трохи покращились, але це не вберегло Рубена Аморіма від відставки. Тим часом, клуб знайшов заміну для португальського коуча, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Манчестер Юнайтед.

Хто очолив Манчестер Юнайтед?

Аморім був звільнений 3 січня після серії з трьох нічиїх поспіль. А після гри з Лідсом Рубен провів гучне інтерв'ю із прихованою критикою керівництва клубу, що стало останньою краплею.

На матч Кубка Англії проти Брайтона "дияволів" вивів Даррен Флетчер, який працював у штабі Аморіма. Проте клуб вирішив зробити ставку на іншого відомого ексгравця МЮ.

Новим наставником манкуніанців став Майкл Каррік. Контракт із англійцем чинний лише до кінця сезону 2025 – 2026. Відзначимо, що ексхавбек 12 років виступав за Юнайтед.

Що відомо про Майкла Карріка?

Разом із командою Майкл виграв 18 трофеїв, в тому числі п'ять чемпіонств АПЛ. Також Каррік допомагав клубу вигравати Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Після завершення ігрової кар'єри він вже встиг потренувати МЮ.

Каррік входив у тренерський штаб Жозе Моурінью та Уле-Гуннара Сульшера. Після звільнення норвежця Майкл покерував командою в ролі виконувача обов'язків.

Тоді, у 2021 році, Манчестер набрав сім очок в матчах проти Арсенала, Вільярреалу та Челсі. Після цього англієць провів три роки на чолі Міддлсбро, на чолі якого Каррік виграв 63 зі 136-ти матчів. згідно з даними Transfermarkt.

Що коїться із Манчестер Юнайтед?