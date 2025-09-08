У неділю, 7 вересня, відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. В одному з них збірна Литви вдома приймала Нідерланди.

Гості здобули непросту перемогу з рахунком 3:2. Головним героєм зустрічі став Мемфіс Депай, який оформив дубль, повідомляє 24 Канал.

Яке досягнення підкорилося Депаю?

Завдяки цим результативним діям він переписав історію нідерландського футболу. 31-річний нападник став найкращим бомбардиром своєї збірної.

Він випередив Робіна ван Персі, який мав у своєму активі 50 забитих м'ячів у 102 поєдинках. У Мемфіса Депая тепер на два голи більше, а зіграв він за національну команду 104 матчі.

Найкращі бомбардири збірної Нідерландів: топ-10

1. Мемфіс Депай – 52 голи

2. Робін ван Персі – 50

3. Клас-Ян Хунтелар – 42

4. Патрік Клюйверт – 40

5-6. Деніс Беркамп – 37

5-6. Ар'єн Роббен – 37

7-8. Фаас Вілкс – 35

7-8. Руд ван Ністелрой – 35

9-10. Абе Ленстра – 33

9-10. Йоган Кройф – 33

До слова. Після чотирьох зіграних матчів Нідерланди очолюють групу G у відборі на ЧС-2026. Вони мають у своєму активі 10 очок, втративши очки лише з Польщею.

Нагадаємо, що напередодні унікальним досягненням також відзначився Ілля Забарний. Він побив віковий рекорд збірної України.

Що відомо про Мемфіса Депая?