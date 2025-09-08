Депай переписав історію нідерландського футболу, встановивши легендарний рекорд
- Мемфіс Депай став найкращим бомбардиром в історії збірної Нідерландів, забивши 52 голи, перевершивши Робіна ван Персі.
- У матчі відбору на ЧС-2026 Нідерланди перемогли Литву 3:2, а Депай оформив дубль.
У неділю, 7 вересня, відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. В одному з них збірна Литви вдома приймала Нідерланди.
Гості здобули непросту перемогу з рахунком 3:2. Головним героєм зустрічі став Мемфіс Депай, який оформив дубль, повідомляє 24 Канал.
Яке досягнення підкорилося Депаю?
Завдяки цим результативним діям він переписав історію нідерландського футболу. 31-річний нападник став найкращим бомбардиром своєї збірної.
Він випередив Робіна ван Персі, який мав у своєму активі 50 забитих м'ячів у 102 поєдинках. У Мемфіса Депая тепер на два голи більше, а зіграв він за національну команду 104 матчі.
Найкращі бомбардири збірної Нідерландів: топ-10
- 1. Мемфіс Депай – 52 голи
- 2. Робін ван Персі – 50
- 3. Клас-Ян Хунтелар – 42
- 4. Патрік Клюйверт – 40
- 5-6. Деніс Беркамп – 37
- 5-6. Ар'єн Роббен – 37
- 7-8. Фаас Вілкс – 35
- 7-8. Руд ван Ністелрой – 35
- 9-10. Абе Ленстра – 33
- 9-10. Йоган Кройф – 33
До слова. Після чотирьох зіграних матчів Нідерланди очолюють групу G у відборі на ЧС-2026. Вони мають у своєму активі 10 очок, втративши очки лише з Польщею.
Нагадаємо, що напередодні унікальним досягненням також відзначився Ілля Забарний. Він побив віковий рекорд збірної України.
Що відомо про Мемфіса Депая?
- За збірну Нідерландів виступає з жовтня 2013 року.
- На клубному рівні грав за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Атлетіко, Барселону та Ліон, а нині є гравцем бразильського Корінтіанса.
- Протягом кар'єри здобув 9 трофеїв на дорослому рівні, зокрема, ставав чемпіоном Нідерландів та Іспанії, а також тріумфував у Лізі Європи.