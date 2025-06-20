Мессі відзначився шедевром, який приніс його команді перемогу на Клубному ЧС: відео гола
- Ліонель Мессі забив переможний гол зі штрафного за Інтер Маямі у матчі проти Порту на Клубному чемпіонаті світу.
- Інтер Маямі переміг з рахунком 2:1, майже забезпечивши собі вихід в 1/8 фіналу турніру.
У четвер, 19 червня, розпочалися матчі другого туру на Клубному чемпіонаті світу з футболу. В одному з них Інтер Маямі зустрічався з Порту.
Американський клуб здобув вольову перемогу з рахунком 2:1. "Чаплі" на пропущений гол з пенальті на старті поєдинку відповіли двома забитими м'ячами в перші десять хвилин другого тайму, повідомляє 24 Канал.
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Мессі зробив різницю
Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі. Аргентинець відзначився переможним голом на 54-й хвилині матчу.
Легендарний футболіст забив зі штрафного у класичному для себе стилі. Він ударом приблизно з 20 метрів перекинув стінку, пробивши в кут, де стояв воротар. Клаудіу Рамос намагався врятувати свою команду, але виявився безсилим.
Гол Мессі в матчі Інтер Маямі – Порту: дивіться відео
Довідка. Завдяки цій перемозі Інтер Маямі майже гарантував собі вихід в 1/8 фіналу. Наразі у групі A "чаплі" та Палмейрас мають по чотири залікові бали, а Порту й Аль-Ахлі – по одному.
Нагадаємо, що раніше Серхіо Рамос забив у ворота Інтера історичний гол на Клубному чемпіонаті світу.