Дружина Міхаеля Шумахера Корінна зазвичай відмовляється розповідати про стан здоров'я чоловіка. Проте у документальному фільмі "Шумахер" від Netflix вона поділилася спогадами про трагічний день, який змінив долю легенди Формули-1, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Що сказав Шумахер дружині перед трагедією?

29 грудня 2013 року Міхаель разом зі своїм сином Міком вирушили на лижну трасу Комб де Солір. Перед цим він сказав Корінні, що варто поїхати в Дубаї. Гонщик майже відмовився від катання на лижах, але наостанок вирішив ще один раз проїхатися.

Сніг не найкращий. Ми могли б полетіти до Дубая і там пострибати з парашутом,

– сказав Шумахер дружині.

Родина дуже сумує за Міхаелем через трагедію, що трапилася в Альпах. Він не може жити повноцінним життям, оскільки повністю залежний від медперсоналу.

"Це була просто жахлива невдача, найгірша невдача, яка може трапитися в житті. Завжди страшно, коли питаєш: "Чому це сталося з Міхаелем або з нами?". Але ж тоді чому це трапляється з іншими людьми?".

Звичайно, я сумую за Міхаелем щодня. Але не лише я. Діти, родина, його батько, всі навколо – усі сумують за Міхаелем, – сказала Корінна Шумахер.

Що відомо про стан Шумахера?