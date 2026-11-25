Скандальна ситуація навколо Михайла Мудрика та Української асоціації футболу триває. Слова футболіста продовжують привертати увагу.

Відомий блогер та коментатор Віктор Вацко критично висловився про слова футболіста щодо допінгової історії. Своїми думками експерт поділився на власному ютуб-каналі.

Що сказав Вацко про Мудрика та УАФ

Нещодавно Мудрик звинуватив збірну України у допінг-скандалі. Футболіст заявив, що заборонена речовина могла потрапити в його організм під час тренувального збору.

Віктор Вацко відреагував на ці та інші тези, які вінгер Тоттенгема сказав про керівництво УАФ.

Я скажу чисто моє сприйняття: це бруд, це битва за бабло, і цілком навіть можливо, це пролог політичної битви за управління українським футболом. Не переживайте, управляти, якщо хтось і буде, то точно не Мудрик,

– зазначив блогер.

За словами Вацка, ініціаторами таких тверджень можуть бути опоненти президента УАФ Андрія Шевченка.

Я думаю, що також у виграші ті, хто зацікавлений у тому, щоб похитнути Шевченка і УАФ. Я впевнений, що такі люди є. Я бачу, що Мудрик насипав звинувачень. А ти, Андрію Миколайовичу, давай тепер відмивайся від цього лайна, яке злетіло з вентилятора,

– додав Вацко.

Додамо, що Андрій Шевченко закликав Михайла Мудрика відкликати свої звинувачення на адресу УАФ.

Чи буде Мудрик у збірній України

Як переконують інсайдери, Андреа Мальдера вирішив не втручатися у скандал між Михайлом Мудриком та УАФ, оскільки лише відносно нещодавно працює у збірній.

Італієць не хотів би глибоко занурюватися у деталі допінгової справи вінгера, яка розпочалася задовго до того, як він очолив "синьо-жовтих".