Найдорожчий гравець в історії Челсі максимально підтримав Мудрика в історії з допінгом

Михайло Мудрик отримав від Футбольної асоціації Англії покарання у вигляді дискваліфікації на чотири роки через вживання мельдонію. Поки юридична команда українця оскаржує вирок, у Челсі сподіваються на його швидше повернення на поле.

Попри те, що преса називає Мудрика найгіршим трансфером в історії клубу і ставить хрест на його кар'єрі, всередині колективу Михайло користується повагою та підтримкою. Особливо активно допомагає українцю подолати психологічні труднощі аргентинський чемпіон світу, пише Speedline.

Яке ставлення у Челсі до допінг-скандалу Мудрика?

За інформацією інсайдерів у Лондоні, Михайло Мудрик має хороші відносини з партнерами по команді. Інші гравці тепло спілкуються з українцем і висловлюють йому підтримку в історії з відстороненням від футболу.

Особливо дружньо ставиться до Михайла Енцо Фернандес – володар Кубка світу-2022 у складі збірної Аргентини і найдорожчий трансфер в історії Челсі. За даними Transfermarkt, за його перехід з Бенфіки "аристократи" заплатили рекордну для себе суму 121 мільйон євро.

Мудрик, як стверджує його оточення, дуже вдячний партнерам за те, що вони допомагають йому долати складний період у житті та кар'єрі.

Що відомо про допінг-скандал Мудрика?

Михайло Мудрик відбуває дискваліфікацію з грудня 2024 року, коли йому було висунуто звинувачення у вживанні забороненого препарату мельдонію. Одна з проб українця виявилися позитивною.

Дисциплінарні органи англійського футболу розглядали справу Мудрика практично півтора року. Зрештою там підтвердили найгірший сценарій: Михайло має провести поза футболом чотири роки.

Проте це ще не остаточна юридична поразка українського футболіста. Його справу було передано до Спортивного арбітражу в Лозанні. Практика інших гравців, спійманих на випадковому вживанні допінгу, наприклад, Поля Погба, показує, що цілком можливо оскаржити покарання і скоротити його до 1,5-2 років.

У Челсі не поспішають офіційно припиняти співпрацю з гравцем, за якого віддали 70 мільйонів євро. Лондонський клуб сподівається, що після успішної апеляції зможе продати Мудрика бодай за 20-30 мільйонів.

Відомий український тренер і експерт Йожеф Сабо негативно оцінює вплив Мудрика на позиції наших футболістів на трансферному ринку. На думку колишнього коуча Динамо, Шахтар і Челсі дуже сильно переоцінили Михайла, а він своєї грою до дискваліфікації не довів, що коштує витрачених на нього грошей.