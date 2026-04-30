В Англії розповіли, коли Мудрик зможе повернутися у футбол

Українського футболіста Михайла Мудрика, який виступає за Челсі, тимчасово відсторонили від футболу через позитивний допінг-тест. У середу, 29 квітня, стало відомо, що гравця дискваліфікували на 4 роки.

Півзахисник також подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду, оскаржуючи це рішення. Головний кореспондент Sky Sports Каве Солхекол висловив свою думку щодо цієї дискваліфікації.

Коли Мудрик може повернутися до футболу?

За словами журналіста, у найкращому випадку український вінгер подасть апеляцію до CAS, після чого відбудеться слухання, на якому разом зі своїми адвокатами матиме шанс спробувати очистити своє ім'я.

Якщо йому це вдасться, теоретично він зможе повернутися до виступів за Челсі вже на початку наступного сезону.

Водночас наголошується, що навіть у найоптимістичнішому сценарії розгляд справи не може відбутися настільки швидко, щоб Мудрик встиг зіграти ще в поточному сезоні.

Також зазначається, що збірна України не братиме участі в майбутньому чемпіонаті світу, тож на цьому турнірі влітку він точно не з'явиться.

Отже, найреалістичніший "кращий випадок" для гравця – успішна апеляція в CAS і повернення до клубного футболу вже з нового сезону.

Що відомо про справу Мудрика?

У грудні 2024 року футболіст не пройшов допінг-тест, у його пробі виявили заборонений мельдоній.

У квітні 2026 року Футбольна асоціація Англії ухвалила рішення про його максимальну дискваліфікацію строком на 4 роки. Сам футболіст не визнає це рішення та через юристів оскаржує його в Спортивному арбітражному суді у Лозанні, повідомляв журналіст Бен Джейкобс.

Хто такий Михайло Мудрик?

Він розпочинав футбольну кар'єру в Металісті, після чого продовжив навчання в академії Дніпра. У 2016 році приєднався до системи Шахтаря.

У січні 2023 року він перейшов до Челсі за суму близько 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів, що стало рекордом для українського футболу. На молодіжному рівні став бронзовим призером Євро-2023 (U-21), а в національній збірній дебютував у 2022 році.

За Челсі до моменту дискваліфікації встиг провести 53 матчі, у яких відзначився 3 голами.

У які скандали потрапляв Мудрик?

У листопаді 2023 року футболіст опинився в центрі уваги медіа через особисті стосунки з російською моделлю Віолеттою Грачовою. Згодом у соціальних мережах з'явилися їхні спільні фото, зокрема з прогулянки на гелікоптері над Лондоном. Пізніше повідомлялося про його стосунки з американською акторкою Джордін Джонс.

Гравець Челсі, який разом із командою виграв Лігу конференцій сезону 2024/2025, у грудні 2025 року зіткнувся з обмеженнями з боку британських правоохоронних органів через порушення правил дорожнього руху, пов'язані з використанням автомобіля та затемненням скла без належного дозволу.

Окремо спортсмен також фігурував у скандалі, пов'язаному з онлайн-грою Counter-Strike 2, після чого отримав тимчасове блокування на платформі FACEIT. Футболіста відсторонили на 28 днів за токсичну поведінку та порушення правил спільноти.

Інцидент стався під час матчу проти польських гравців, де виникла словесна суперечка. У відповідь на провокації Мудрик написав у загальний чат, що наступна гра відбудеться на карті "Волинь". Це висловлювання сприйняли як відсилання до Волинської трагедії, що викликало негативну реакцію серед польських користувачів.