Як зараз виглядає Мудрик: нова дівчина футболіста виклала перше спільне фото з ним

Михайло Мудрик уперше фактично підтвердив новий роман. Його обраниця Джордін Джонс показала спільний кадр із вечірнього Лондона, підірвавши соцмережі.

Поки навколо кар'єри українця не вщухають розмови через дискваліфікацію, його особисте життя вийшло на перший план. Видно, вінгер Челсі більше не збирається приховувати стосунки з американською зіркою, передає 24 Канал.

Як виглядає Мудрик?

Американська акторка, співачка та інфлюєнсерка Джордін Джонс у своєму інстаграмі опублікувала перше спільне фото з Мудриком після їхньої прогулянки Лондоном. До цього пару неодноразово помічали разом – від тренувань до поїздки в Діснейленд, однак саме цей кадр став найгучнішим підтвердженням їхнього роману.



Михайло Мудрик із дівчиною/ Фото з інстаграму Джордін Джонс

Історія стосунків набирала обертів поступово: футболіст активно взаємодіяв із дописами Джонс у соцмережах, залишав компліменти, а тепер, видно, пара вийшла на новий рівень публічності.

На тлі допінг-скандалу увага перемикнулась на особисте

Новий роман Мудрика став особливо обговорюваним на тлі його складної ситуації у футболі. Наприкінці квітня стало відомо про чотирирічну дискваліфікацію вінгера від Футбольної асоціації Англії, яку українець оскаржує у CAS.

Попри невизначеність із майбутнім на полі, в особистому житті Мудрика, видно, панує зовсім інша атмосфера – романтичний Лондон, спільні вечори та дедалі більше уваги фанатів до нової зіркової пари.

Днями Михайло Мудрик був помічений на трибунах під час матчу Крістал Пелес – Шахтар, про що свідчить відео в інстаграм.

Що відомо про дівчину Мудрика?