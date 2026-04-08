Мудрик знайшов винного у своєму допінг-скандалі

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик остаточно з'ясував причину потрапляння до свого організму забороненої речовини мельдонію. Тепер футболіст розпочинає юридичну битву, щоб притягнути до відповідальності людину зі штабу національної збірної.

Мудрик сподівається довести, що його провалена допінг-проба стала наслідком недбалих дій іншої людини. Таким чином 25-річний гравець хоче відновити чесне ім'я і якомога швидше повернутися на поле, пише Footem.

Хто винен у вживанні Мудриком допінгу?

Інсайдери стверджують, що Михайло Мудрик подав судовий позов проти Української асоціації футболу. Відповідачем у провадженні буде Ігор Поробій, який працював у збірній України фізіотерапевтом.

За твердженням Мудрика, саме Поробій призначив йому лікування травми коліна за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин. Згодом виявилося, що біоматеріал було взято з організму корови, яка споживала мельдоній. Саме так нібито заборонена речовина й потрапила до зразків футболіста, які під час тестування дали позитивний результат.

Мудрик неодноразово заперечував свою причетність до вживання допінгу. Журналіст та коментатор Віктор Вацко у своєму ютуб-проєкті розповів, що Михайло навіть пройшов перевірку на кількох поліграфах, яка показала, що його свідчення відповідають дійсності.

Коли буде рішення у справі Мудрика?