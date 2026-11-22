Лікар збірної України Роман Жолобайлюк додав кілька деталей щодо власного бачення допінгової справи Михайла Мудрика. Відомо, як діяли юристи футболіста.

Скандал між Михайлом Мудриком та Українською асоціацією футболу продовжує розвиватися. Лікар збірної України Роман Жолобайлюк для сайту "Український футбол" розповів про контакти з представниками гравця.

Що сказав лікар про тактику Мудрика

Кількома днями раніше очільник Українського футболу Андрій Шевченко заявив, що у ході розгляду справи про вживання допінгу представники футболіста Челсі неодноразово звертались до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі.

За словами Жолобайлюка, подібні контакти дійсно мали місце. Так, пригадую, що рік тому мені в WhatsApp справді надходили повідомлення.

Деталей формулювань уже не пам'ятаю, але суть зводилася до такого: якщо я можу надати якусь інформацію або взяти відповідальність на себе, мені будуть вдячні за винагороду – нібито щоб допомогти в розслідуванні. Було вказано: навіть якщо я винен, юридичних претензій не буде. Моя відповідь була однозначною: я допомагаю в межах закону, даю офіційні свідчення і дію без жодних зайвих домовленостей,

– сказав лікар.

Нагадаємо, Михайло Мудрик у великому скандальному інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що мельдоній міг потрапити в його організм тільки в збірній України.

Що ще розповів Мудрик про свій допінг в інтерв'ю Гордону

У розмові з журналістом футболіст повідомив, що в таборі команди є нутриціолог, який кожному гравцю дає стаканчик із таблетками, котрі той має випити.

Згодом стало відомо, що юристи Михайла пропонували грошову винагороду за інформацію про джерело мельдонію.