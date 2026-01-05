Мудрик потішив фанатів на 25-річчя: футболіст опублікував фото з новими тату
- Михайло Мудрик відзначив своє 25-річчя, опублікувавши фото з новими тату у стилі аніме в соціальних мережах.
- Футболіст Челсі, відсторонений через допінг-скандал, ймовірно, повернеться на поле 17 січня, а клуб розглядає його оренду в Страсбур.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик зробив перший допис у соціальних мережах після відсторонення від футболу. Зірковий гравець змінив зачіску та зробив нові татуювання.
5 січня 2026 року гравцю Челсі та збірної України Михайлу Мудрику виповнилося 25 років. Заради святкового дня футболіст вперше за тривалий час опублікував світлину в соціальних мережах, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Михайла Мудрика.
Читайте також Крутив роман з росіянкою та залишився без прав: що відомо про Мудрика, якого спіймали на допінгу
Як зараз виглядає Мудрик?
Зірковий українець підготував сюрприз для своїх фанатів. На фото Мудрик перебуває у карстовій печері поблизу підземного озера.
На плечі футболіста вболівальники помітили нові татуювання. Мудрик зробив собі кольорові малюнки у стилі аніме.
Михайло не став вигадувати філософські трактати до дня народження, написавши лаконічно: "25".
Михайло Мудрик у новому стилі / фото з інстаграму футболіста
Зазначимо, що лондонський Челсі теж привітав свого футболіста з днем народження на офіційній сторінці у мережі Х.
Коли Мудрик може повернутися у футбол?
- Нагадаємо, що відсторонення Михайла Мудрика діє з грудня 2024 року. Втім, досі триває розгляд справи гравця Челсі щодо допінг-скандалу.
- Футболісту загрожує чотири роки дискваліфікації. Однак різноманітні інсайдери анонсують швидке повернення Мудрика на футбольне поле. Начебто, 25-річний футболіст отримає "зелене світло" на продовження кар'єри вже 17 січня.
- У лондонському Челсі продовжують розраховувати на свого гравця, який обійшовся клубу у 70 мільйонів євро без бонусів. "Сині" розглядають варіант оренди футболіста французькому Страсбуру, щоб він скоріше набрав форму.