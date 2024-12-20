Наразі українець відсторонений від футболу й очікує на пробу "B". Якщо вона підтвердить перший результат аналізу, то гравцю загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

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Дві версії від легенди українського футболу

Наразі ходить чимало чуток щодо того, чому футболіст провалив допінг-тест. Своїми думками поділився й колишній тренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

У нас такого у свій час ніколи не було. Я про це думав і ось, що мені здається. Можливо, є такі "любителі", яким у футболістові щось не подобається і вони думають: як-то його збути, щоб не платити великі гроші, зарплату. Все може бути. У разі ж чотирирічної дискваліфікації нічого не треба буде платити. От такі справи,

– сказав Сабо.

Також досвідчений фахівець вважає, що існує ще один варіант, і він пов’язаний з самим футболістом:

"Другий варіант: Мудрик – молодий хлопець, став багатим. У нього є гроші, тож з'явились друзі, дівки – і він, можливо, щось таке прийняв. Але це припущення, а не ствердження.

Втім, буде ще друга допінг-проба – і дай Боже, щоб Михайло вийшов із цієї ситуації. Він найняв адвоката, я ж гадати щодо подальшого перебігу подій не хочу. Чесно кажучи, не хотілося б, щоб Мудрик випав з футболу на чотири роки".

Довідка. Михайло Мудрик найняв юридичну фірму, яка допомагала Полю Погба довести свою невинуватість у подібній ситуації, пов'язаній з допінгом. Їй вдалося скоротити дискваліфікацію з чотирьох років до 18 місяців і вже в березні 2025 року француз може знову повернутися у футбол.

Нагадаємо, що українець востаннє виходив на поле 28 листопада у матчі проти Гайденгайма. Всього в нинішній кампанії він провів за Челсі 15 поєдинків, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів.