Казахстан подарував трикімнатну квартиру росіянину за золоту медаль на зимовій Олімпіаді

В Італії підійшла до завершення зимова Олімпіада-2026. Участь у ній взяли майже три тисячі атлетів з 92-х країн світу.

Особливо успішними Ігри видались для Казахстану, який відправив на змагання 36 атлетів. Країні вдалось виграти одну медаль, зате золоту, повідомляє сайт мерії Астани.

Кого нагородили в Казахстані?

Успіху досяг Михайло Шайдоров, який тріумфував у змаганнях з фігурного катання. Спортсмен отримав 291,58 бала. залишивши позаду двох японців Юму Кагіяму та Шуна Сато.

Такий успіх став приводом для відзнаки Михайла у ньго на Батьківщині. Міністр спорту та туризму країни Ербол Мирзабосінов нагородив Шайдорова та його команду сертифікатами на трикімнатні квартири.



Шайдорова і команду нагородили квартирами / фото мерії Астани

Подарунки отримали сам спортсмен. а також його тренер з Росії Олексій Урманов. Вони матимуть квартири в Астані, тоді як Софії Самодєлкіній та Асем Касановій дістались одднокімнатні квартири в Алматі, повідомляє Sportplus.

