Ексгравці Динамо Мілевський та Алієв опублікували ганебне фото у День пам'яті жертв Голодомору

Ексгравці Динамо Артем Мілевський та Олександр Алієв продовжують вести публічне життя та хизуються своїми фото в інстаграм. Проте деякі з них викликають обурення.

Чергова неприємна історія з ексфутболістами сталась у суботу, 22 листопада. Артем Мілевський опублікував у себе в інстаграм фотографію зі своїм "Кентом", повідомляє 24 Канал.

Як зашкварились Мілевський та Алієв?

На ній хлопці позують в гарному настрої в одній із бань Київської області. На столі стоїть повна миска раків та дві пляшки пива. "S kentom", – так підписав це фото Артем.



Мілевський та Алієв позують у бані / фото з інстаграму Артема

Також в сторіз Мілевський показав відео, що зняв Алієв із бані. Ексгравець Динамо парився у діжці, поки Артем відпочивав. Олександр не приховував гарного настрою та позував у халаті із раками.



Алієв несе тарілку з раками / фото з інстаграму Олександра

Зазвичай такі пости не викликали б обурення. Проте Мілевський опублікував їх в День пам'яті жертв Голодомору, тому публічний прояв гарного настрою та особливо хизування наповненою тарілкою раків виглядало недоречно.

Довідка. Голодомор – це масовий голод, який влада СРСР організувала для українців у 1932 – 1933 роках. У селян зачасту конфісковували продукти харчування, через що українці гинули від голоду. Голодомор був визнаний актом геноциду українців. Кількість жертв оцінюється від 3 до 7 мільйонів осіб.

Нагадаємо, що Мілевський та Алієв за день до візиту в баню записали відео на честь Дня Гідності та Свободи. У ньому вони закликали пам'ятати про героїв, які віддали життя за незалежність України.

Що відомо про Мілевського та Алієва?