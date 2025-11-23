Экс-игроки Динамо Милевский и Алиев опубликовали позорное фото в День памяти жертв Голодомора
- Экс-футболисты Артем Милевский и Александр Алиев опубликовали фото из бани в День памяти жертв Голодомора.
- На нем ребята позируют с пивом и полной тарелкой раков.
Экс-игроки Динамо Артем Милевский и Александр Алиев продолжают вести публичную жизнь и хвастаются своими фото в инстаграм. Однако некоторые из них вызывают возмущение.
Очередная неприятная история с экс-футболистами произошла в субботу, 22 ноября. Артем Милевский опубликовал у себя в инстаграм фотографию со своим "кентом", сообщает 24 Канал.
По теме Сдали нервы: Милевский набросился на судью во время матча медиалиги
Как зашкварились Милевский и Алиев?
На ней ребята позируют в хорошем настроении в одной из бань Киевской области. На столе стоит полная миска раков и две бутылки пива. "S kentom", – так подписал это фото Артем.
Милевский и Алиев позируют в бане / фото из инстаграма Артема
Также в сториз Милевский показал видео, что снял Алиев из бани. Экс-игрок Динамо парился в бочке, пока Артем отдыхал. Александр не скрывал хорошего настроения и позировал в халате с раками.
Алиев несет тарелку с раками / фото из инстаграма Александра
Обычно такие посты не вызвали бы возмущения. Однако Милевский опубликовал их в День памяти жертв Голодомора, поэтому публичное проявление хорошего настроения и особенно хвастовство наполненной тарелкой раков выглядело неуместно.
Справка. Голодомор – это массовый голод, который власть СССР организовала для украинцев в 1932 – 1933 годах. У крестьян зачастую конфисковывали продукты питания, из-за чего украинцы погибали от голода. Голодомор был признан актом геноцида украинцев. Количество жертв оценивается от 3 до 7 миллионов человек. В УССР
Напомним, что Милевский и Алиев за день до визита в баню записали видео в честь Дня Достоинства и Свободы. В нем они призвали помнить о героях, которые отдали жизнь за независимость Украины.
Что известно о Милевском и Алиеве?
- Оба футболиста стали лучшими друзьями во время игровой карьеры в Динамо. Артем наиграл 276 матчей за киевлян, оформив 87 голов. У Александра 134 игры за киевлян.
- Милевский родился в Минске, тогда как Алиев – в российском Хабаровске. Однако оба получили украинское гражданство и выступали за сборную Украины, забив на двоих 14 голов.
- После завершения профессиональной карьеры "кенты" начали играть в медиафутболе. Некоторое время между ними была ссора, но в конце концов игроки помирились и теперь вместе выступают за команду "Игнис".
- Алиев же в начале полномасштабной войны вступил в тероборону и защищал Киев с ружьем в руках. Позже Александр перевелся в другую часть и в последнее время не участвует в боевых действиях.
- Милевский же впал в депрессию в 2022 году и из-за проблем с алкоголем был введен в искусственную кому. Однако после этого Артем начал вести более здоровый образ жизни и активнее светиться в соцсетях.