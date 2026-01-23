Укр Рус
23 січня, 14:27
Колишнього тренера Шахтаря і Динамо Мірчу Луческу терміново госпіталізували

Основні тези
  • 80-річного тренера Мірчу Луческу терміново госпіталізували через проблеми зі здоров'ям.
  • Це другий випадок госпіталізації Луческу за цей рік.

80-річний наставник збірної Румунії з футболу Мірча Луческу знову опинився в лікарні. Фахівець вже вдруге від початку року має проблеми зі здоров'ям.

Коуч знову змушений перервати підготовку до матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Певний час йому доведеться провести під наглядом медиків, пише румунське видання ProSport.

Що сталося з Мірчею Луческу?

Тренер підтвердив журналістам, що був госпіталізований, та назвав причину: гострий грип, через який у нього підвищилася температура до 39 градусів.

Луческу має давні проблеми із серцем, тож важко переносить вірусну інфекцію. Щоб контролювати можливі ускладнення, йому потрібно залишатися у стаціонарі. Проте сам румун має оптимістичний настрій і сподівається швидко повернутися до роботи. 

Який стан здоров'я Мірчі Луческу?

Ще у 2009 році, під час роботи із Шахтарем, Луческу було прооперовано для лікування кардіохвороби. На початку минулого року в нього було ще одне хірургічне втручання.

Два тижні тому румунський керманич мав полетіти до Туреччини, щоб особисто спостерігати за підготовкою збірників у клубах до весняної частини сезону. Проте його стан знову погіршився, через що Луческу вже втретє ліг на операційний стіл.  

Які тренерські плани Луческу?

Тренер поки не планує завершувати роботу у національній збірній. У березні команда під його керівництвом має зіграти стиковий матч кваліфікації на Мундіаль із Туреччиною. У разі успіху румуни вийдуть на переможця пари Словаччина – Косово.

Чим відомий Мірча Луческу?

  • За даними порталу Transfermarkt, румун є одним із найбільш титулованих футбольних тренерів всіх часів.

  • У його доробку два виграних єврокубки – Суперкубок УЄФА з Галатасараєм та Кубок УЄФА 2009 року з Шахтарем.

  • Луческу – власник унікального досягнення: від єдиний тренер, який вигравав внутрішні українські змагання з обома нашими грандами, Шахтарем і Динамо. У коуча 9 чемпіонств та 7 Кубків України.  