Творець Шахтаря, помста в Динамо та легенда Румунії: що відомо про історію успіху Мірчі Луческу

У вівторок, 7 квітня, світовий футбол потрясла трагічна новина. Пішов з життя один з найбільш видатних тренерів в історії футболу.

На 81-му році життя помер румунський спеціаліст Мірча Луческу. Серце тренера перестало битися у лікарні швидкої допомоги при Бухарестському університеті, повідомляє 24 Канал.

До теми Мірча Луческу знепритомнів на тренуванні збірної Румунії з футболу

Що сталось із Луческу?

Наприкінці березня Луческу був госпіталізований після пережитого інфаркту. Лікарі провели КТ, яка виявила у Мірчі два серйозних захворювання серцево-судинної системи.

Пізніше стан Містера погіршився і його ввели в штучну кому, з якої тренер, на жаль, не вийшов. 24 Канал розповідає цікаві факти про славетний тренерський шлях Луческу.

Футболка Пеле на чемпіонаті світу

Мірча був легендою бухарестського Динамо як гравець, відігравши за команду близько 300 матчів. Також вінгер награв аж 69 зустрічей за збірну Румунії.

Із нею Луческу їздив на ЧС-1970, де зміг обмінятися футболками із Королем футболу Пеле після матчу з Бразилією. Містер зізнавався, що ніколи навіть не прав її.

Вона у мене досі є. Брудна від землі, я її ніколи не прав. Я вставив її в рамку, вона в музеї,

– розповідав Луческу у 2025-му.

Старт кар'єри в Румунії

Першим успіхом Луческу-тренера був досвід роботи в збірній Румунії (1981 – 1986), проте до нього ще повернемось. Мірча зарекомендував себе саме в рідному чемпіонаті.



Як виглядав Луческу у 80-тих роках / фото golazo.ro

Наприкінці 80-х Мірчу запросило до себе бухарестське Динамо, в якому він провів левову частку ігрової кар'єри. Містер виправдав аванси, привівши "вовків" до чемпіонства та двох Кубків.

Пізніше Луческу ще потренує принципового суперника свого клубу Рапід, при чому двічі. Із ним тренер також стане чемпіоном, чим розпочне свою серію "дублей" з суперників по дербі.

Італійський вояж та "відкриття" Пірло

На початку 90-х Мірча перебрався в Італію, де затримався аж на дев'ять років (з перервою на один сезон в Рапіді). Після сезону у Пізі румун закріпився у Брешії, з якою виграв Серію В та повернув клуб в еліту.

Саме там під керівництвом Луческу свій шанс у дорослому футболі отримав юний Андреа Пірло. Хавбек цим скористався сповна та побудував надуспішну кар'єру у 00-і.



Луческу випускає Пірло на дебютний матч за Брешію / фото з відкритих джерел

Після п'яти років у Брешії Мірча заїхав на сезон у Реджану, а у 1999-му отримав шанс попрацювати із грандом Інтером. Луческу довірили довести клуб до фінішу сезону 1998 – 1999 після звільнення Сімоні.

Але свій єдиний шанс у топ-клубі Мірча змарнував, вигравши лише 4 з 17-ти матчів. Тож перебування Містера в міланському клубі обмежилось лише трьома місяцями.

Топовий успіх в Туреччині

На щастя, невдача в Інтері не зламала тренера. У 2000-му він знову гучно про себе заявив, очоливши Галатасарай. Турки перед цим виграли Кубок УЄФА, але Мірча вже у першій же грі на чолі стамбульців зміг здивувати.

Команда румуна несподівано виграла Суперкубок УЄФА. здолавши мадридський Реал (2:1). Саме тоді Мірча став ледь не іконою для турецьких фанатів.

Як Галатасарай виграв Суперкубок УЄФА-2000: дивитися відео

У Галатасараї тренер пробув два роки та виграв чемпіонство. У 2002-му Луческу здійснив контраверсійний крок, налаштувавши проти себе багатьох фанатів.

Мірча залишив Сарай та одразу ж очолив його суперника по стамбульському дербі Бешикташ. І знову історія повторилась, адже Луческу і "орлів" привів до чемпіонства. Це був вже другий випадок, коли коуч вигравав "золото" на чолі двох принципових суперників.

Ікона донецького Шахтаря

У 2004-му Луческу переманили в Україну. Коуч залишив Бешикташ та погодився на щедру пропозицію Шахтаря та його власника Ріната Ахметова.



Луческу призначений тренером Шахтаря у 2004-му / фото isport

Мірча нерідко лажав у перші роки в Донецьку, але терпіння президента клубу все ж принесло користь. Все перевернув 2009-ий рік, коли Луческу привів Шахтар до єврокубка.

"Гірники" змогли виграти останній розіграш в історії Кубка УЄФА. При цьому на своєму шляху Шахтар здолав принципового суперника в особі київського Динамо.

У фіналі ж "гірники" вирвали перемогу над Вердером у компенсований час (2:1). Пізніше Луческу вже не опускав планку своїх успіхів в Донецьку.

Шахтар виграв Кубок УЄФА у фіналі проти Вердера: дивитися відео

У першій половині 10-х років румун виграв із Шахтарем п'ять чемпіонств УПЛ поспіль, а також двічі вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів. У 2011-му команді навіть вдалось вибити Рому та дістатися чвертьфіналу.

І хоч там не було шансів проти Барселони, цей результат досі залишається найкращим в історії Шахтаря в ЛЧ. У свій останній сезон в Шахтарі (2015 – 2016) команда несподівано дійшла до півфіналу Ліги Європи.

Проте команда тоді програла два поспіль чемпіонати, що спонукало керівництво клубу попрощатися із Містером. За 12 років у Шахтарі Луческу виграв 22 трофеї та побудував потужну клубну систему, яка приносить плоди й досі.

Прихід в Динамо: заради помсти?

Після Шахтаря Луческу перестав бути на перших шпальтах у ЗМІ. Причиною стало рішення очолити російський Зеніт, невдалий період в країні-терористці, а також провал у збірній Туреччини.

Здавалось, що тренерська кар'єра Містера наближається до завершення. Але у 2020-му Луческу зміг підірвати спортивне середовище, погодившись очолити київське Динамо.



Ігор Суркіс вітає Мірчу Луческу на чолі Динамо / фото ФК Динамо

Це налаштувало проти Луческу як фанатів Шахтаря, так і, власне, вболівальників киян. Останні не могли пробачити румуну провокативну поведінку на чолі "гірників" та образи в бік Динамо.

Проте брати Суркіси за будь-яку ціну прагнули скинути Шахтар з п'єдесталу та зробити це якомога болючіше. Сам же Луческу, за чутками. жадав довести Шахтарю, що йог зарано списали з рахунків. І у обох сторін вийшло досягти свого!

Плюс 80 мільйонів завдяки ЛЧ та відкриття Забарного

Вже у перший же сезон Мірча повернув киян в групу Ліги чемпіонів, здолавши у кваліфікації АЗ та Гент. Також у дебютному сезоні Луческу став чемпіоном України, а також виграв Кубок і Суперкубок.

Саме так Мірча втретє провернув свій фокус із "чемпіонським дублем". Шахтар та Динамо – третя пара принципових суперників, з якими Луческу виграв "золото".

Чемпіонство дозволило Динамо напряму потрапити у другий поспіль груповий етап ЛЧ, що принесло киянам сумарно близько 80 мільйонів євро.



Луческу привів Динамо до чемпіонства в УПЛ / фото ФК Динамо

Крім того, за Луческу засвітився Ілля Забарний, а також спрогресували Віталій Миколенко і Віктор Циганков. Кожного з них Динамо зуміло пізніше продати за 20+ мільйонів євро.

На жаль, початок повномасштабної війни проти Росії надломив Мірчу. Він не залишив Динамо у 2022-му, як із Шахтарем вчинив Роберто Де Дзербі. Але кияни поступово деградували, що вилилось у відхід румуна восени 2023-го.

Від Румунії до Румунії

В якості тренера збірної Мірча невдало попрацював із турками у 10-ті, але з рідною командою зміг досягти успіху. У далекому 1981-му Луческу довірили тренувати збірну Румунії. На момент призначення тренеру було всього 36 років.

Проте успіх не змусив на себе чекати. Він зміг вивести Румунію на її дебютний чемпіонат Європи, який проходив у 1984-му у Франції. І хоч там команда взяла лише один бал у квартеті з Іспанією, Німеччиною та Португалією, це був прорив для наших сусідів.

Свою збірну Луческу залишив після невиходу команди на ЧС-1986. Але доля дозволила Мірчі вдруге очолити національну команду у 2024-му. Це було останнє місце роботи тренера.



Останнім місцем роботи Луческу була рідна збірна / фото збірної Румунії

Мірча допоміг команді підвищитись у класі в Лізі націй. здобувши путівку в дивізіон В. Відбір на ЧС-2026 не був таким успішним, хоча команда змогла набрати 13 балів в групі з Австрією, Боснією і Герцеговиною та іншими.

Успіх в Лізі націй дозволив румунам все ж потрапити в раунд плей-оф. Але там у півфіналі підопічні Луческу мінімально програли Туреччині та не виконали завдання. І вже менш ніж за два тижні після вильоту від турків життя тренера остаточно обірвалось.

Спочивай з миром, Легендо!