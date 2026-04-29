"Я завжди готовий": Маркевич про можливу роботу зі збірною України

Наразі обговорюється, що після відставки Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України її, можливо, очолить Мирон Маркевич. Реброва звільнили через невихід команди на чемпіонат світу та серію невдалих матчів.

Багато колишніх футболістів, тренерів та людей, пов'язаних із футболом, вважають, що тренером української збірної має стати Маркевич. Сам екстренер прокоментував можливість очолити збірну у ютуб-каналі "Футбольний Диван".

Дивіться також Хто стане тренером збірної України з футболу: усі чутки та кандидати

Чи очолить Маркевич збірну України?

Коментар був записаний після благодійного матчу між ветеранами Динамо та зірками Волині, який відбувся 26 квітня і в якому Маркевич брав участь.

Маркевич спокійно відреагував на запитання щодо можливого призначення на посаду керманича національної збірної.

Абсолютно спокійно. Принаймні є про що поговорити зараз людям,

– зазначив тренер.

Він також наголосив на своїй готовності.

Ну, ви мені такі питання ставите. Я завжди готовий. Як воно буде – побачимо,

– сказав Маркевич.

Він також згадав про давню мрію працювати зі збірною, додавши: "Ну, нічого, час покаже".

Багато людей вважають, що вік для тренерства занадто великий. Однак Маркевич закликав їх приїхати, подивитися, побігати разом із ним і пересвідчитися, який у кого вік.

Що відомо про Мирона Маркевича?

Перший і єдиний український тренер, який вивів Дніпро до фіналу Ліги Європи у сезоні 2014/2015. За даними УЄФА, 27 травня 2015 року у фіналі Дніпро зустрівся з іспанською Севільєю. Хоча Микола Калінич та Руслан Ротань забили по голу, дніпряни програли з рахунком 2:3.

Протягом 9 років (2005 – 2014) очолював Металіст, здобувши шість бронзових та одну срібну нагороду чемпіонату України. У 2010 році був головним тренером національної збірної України й залишився єдиним наставником в її історії, який не зазнав жодної поразки – три перемоги та одна нічия у чотирьох матчах.

Багаторазово очолював Карпати, з якими здобув бронзові медалі чемпіонату 1997/1998 та двічі виходив до фіналу Кубка України.

Хто може очолити збірну?

На посаду головного тренера збірної України розглядають кілька кандидатур: серед них як українські фахівці – Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Руслан Ротань та Дмитро Михайленко, так і закордонні тренери, зокрема Паулу Фонсека та Андреа Мальдера.

Президент УАФ Андрій Шевченко підтримує Мальдеру, тоді як більшість Виконкому віддає перевагу тандему Маркевич – Лужний. Журналіст Дмитро Шпірко стверджує, що реально розглядають лише Маркевича та Мальдеру, а Ігор Бєланов і Олександр Хацкевич вважають, що головний тренер має бути українцем.