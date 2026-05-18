Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Спортивні ексклюзиви Маркевич розповів, чи має пропозиції знову тренувати
18 травня, 16:15
2
Оновлено - 16:25, 18 травня

Маркевич розповів, чи має пропозиції знову тренувати

Олександр Щербатих
Основні тези
  • Мирон Маркевич не отримав жодних пропозицій тренувати національну збірну України після відставки Сергія Реброва, і УАФ призначила Андреа Мальдеру головним тренером на найближчі два роки.
  • Маркевич, який раніше тренував збірну України в 2010 році, заявив, що на даний момент не має жодних пропозицій очолити якусь команду, а останнім його клубом були львівські Карпати.
Слухати новину 00:54 хв

Легендарний український тренер Мирон Маркевич розповів, що зараз відбувається у його кар’єрі. Фахівець був одним з претендентів на тренерське крісло у збірній України.

Новим наставником ніональної команди став Андреа Мальдера. Маркевич в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, чи планує відновлювати тренерську кар'єру.

До теми У команду прийшли аферисти, мені зробили пропозицію, – Маркевич

Що відбулось у збірній і до чого тут Маркевич?

Після відставки Сергія Реброва Маркевич тривалий час розглядався українською футбольною спільнотою як потенційний наступний очільник "синьо-жовтої" команди. 

Але у понеділок, 18 травня, УАФ представила Андреа Мальдеру у ролі головного тренера збірної на щонайменше два наступні роки. 

Що відповів Маркевич про своє майбутнє? 

У коментарі для 24 Каналу, Маркевич прокоментував поточну ситуацію навколо свого майбутнього. Він відповів на питання про те, чи можна найближчим часом очікувати його на тренерському містку у якійсь команді.

Поки що нічого немає, тож вибачите, 
– сказав Маркевич. 

Зазначимо, що останнім клубом у якому працював фахівець – були львівські Карпати у сезоні 2023/24. За підсумками тієї кампанії "зелено-біла" команда посіла друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернулась до еліти українського футболу. 

Що пов’язує Маркевича зі збірною України? 

Він є колишнім тренером національної команди. Вперше 75-річний фахівець очолив збірну у 2010 році. Тоді Маркевич провів у ролі наставника чотири товариські поєдинки. Усі вони обійшлись без поразок. Три перемоги та одна нічия. 

Нагадаємо, що у квітні коментар для 24 Каналу дав Йожеф Сабо. Колишній тренер Динамо заявив, що вважає Мирона Маркевича оптимальним варіантом для роботи з національною збірною України. Він зауважив, що екснаставник Карпат – досвідчений тренер, який добре знає, що робить. За словами Сабо, кандидатів більше немає. 

Збірна України: що далі? 

  • Новий головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера уже назвав штаб, який із ним працюватиме. До команди фахівців увійшли: Паскуале Каталано, Володимир Єзерський та Тарас Степаненко.
  • Свої перші матчі новий тренер має провести вже у червні. Напередодні ЧС-2026, куди Україна не вийшла, синьо-жовті відіграють товариський матч із Данією. Також підопічні Мальдери зустрінуться з Польщею.
  • Під час пресконференції Мальдери було оголошено заявку на наступні матчі команди. Зокрема, туди потрапили новачки Олександр Романчук (Університатя, Румунія) та Геннадій Синчук (Монреаль, Канада).

Пов'язані теми:

Збірна України з футболу УАФ Футбол Спортивні ексклюзиви Мирон Маркевич