"Правила однакові для всіх": МПК відповів на обвинувачення України у тиску на Паралімпіаді-2026

Напередодні Національний паралімпійський комітет України заявив про тиск на спортсменів та тренерів з боку Міжнародного паралімпійського комітету та Організаційного комітету Ігор. У відповідь МПК відреагував на звинувачення України у "систематичному тиску" під час Паралімпіади-2026.

Українська делегація повідомила, що МПК вимагав зняти прапор із будинку та змусив Олександру Кононову прибрати сережки "Stop war" й інші прояви. Після цього МПК відреагував на звинувачення, повідомляє Associated Press.

Як у МПК прокоментували звинувачення?

У МПК зазначили, що заява українського Національного паралімпійського комітету стала для них "неочікуваною". Речник МПК Крейг Спенс повідомив, що Комітет "не отримував жодних звернень" від України.

Ми здивовані цим, оскільки не отримували від них жодних відгуків під час щоранкових зустрічей керівників делегацій. Крім того, ми не отримали від них жодної інформації через офіційні чи неофіційні канали, що існують у селищі,

– повідомив речник.

Окремо він прокоментував ситуації, на які вказав український комітет. Зокрема, вимогу до парабіатлоністки зняти сережки з написом "Stop War" речник пояснив "правилами Ігор".

Натомість питання щодо зняття прапора України в МПК пообіцяли додатково розглянути.

Якщо подивитися навколо на стадіонах, то стає очевидним, що прапори дозволені, тому ми просто хочемо з’ясувати, чому саме ці прапори не були дозволені в конкретний день, про що повідомили українці через медіа,

– сказав Спенс.

За інформацією Reuters, організатори також пояснили, чому фанатам з українською символікою заборонили відвідувати змагання з паралижних перегонів. Причиною стало те, що неможливо було ідентифікувати написи на їхніх шарфах.

Оскільки охорона місця проведення не змогла перевірити значення тексту, і він міг містити політичні повідомлення, що заборонено правилами Ігор, глядачів попросили увійти на місце проведення без шарфів,

– заявили організатори.

Вони додали, що організатори та Міжнародний паралімпійський комітет прагнуть створити шанобливу та гостинну атмосферу для всіх – спортсменів і глядачів. Правила та процедури на місцях проведення Ігор розроблені для підтримки цієї атмосфери та застосовуються однаково до всіх учасників.

Що відбувалося на Іграх зі збірною України?