"Працюють вчителями": Ліщук розповів, як мобілізація вплинула на український баскетбол

Відомий український баскетболіст та нинішній президент БК Рівне Сергій Ліщук визнав, що команда не має змоги бронювати своїх гравців від призову до війська. Тому для збереження складу доводиться шукати різні варіанти.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Ліщук розповів, як баскетболісти шукають шляхи залишатися цивільними. Деякі з цих заходів безпосередньо впливають на тренувальний процес.

Як відбувається мобілізація в українському баскетболі?

За словами Сергія Ліщука, клуб, який сенсаційно став бронзовим призером чемпіонату України, не володіє статусом, який би дозволив оформлювати своїм гравцям статус заброньованого.

Звісно, є проблеми. Якщо ти ніде не навчаєшся, в тебе немає відстрочки чи інших законних підстав, буде складно грати в баскетбол. Через це чимало гравців зараз взагалі зникли з поля зору, можливо десь ховаються,

– заявив колишній баскетболіст збірної України.

Ліщук стверджує, що в деяких випадках шукати варіанти бронювання допомагає клуб, в інших – Федерація баскетболу України.

Як баскетболісти бронюються від мобілізації?

Для того, щоб продовжувати грати в баскетбол, спортсмени змушені шукати додаткові роботу або навчання, які дають бронювання.

Це дається взнаки під час тренувального процесу. Той, хто працює, не може відвідувати два тренування в день. Але нам немає на що скаржитися. Добре, що взагалі є можливість грати в баскетбол і розвиватися,

– говорить Ліщук.

У БК Рівне двоє баскетболістів навіть працюють вчителями у школі, щоб мати змогу паралельно професійно займатися баскетболом, – це Дмитро Тимощук та Євген Коровяков.

Що ще розповів Сергій Ліщук про український баскетбол?

