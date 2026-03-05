Гравців клубу УПЛ мобілізували до ЗСУ: раніше там виступав Колесник, який побив військового ТЦК
- Кількох представників Колоса-2 мобілізували до лав ЗСУ.
- Раніше за команду виступав скандальний Данило Колесник.
Взимку футбольний клуб Колос опинився в епіцентрі гучного скандалу. Гравець ковалівців вступив у конфлікт із військовослужбовцем ТЦК.
Мова про 24-річного Данила Колесника, який грав за другу команду Колоса. Як повідомляє Inside UPL, на цьому кадрові проблему клубу не завершились.
До теми Ультрас Динамо поставили на місце Алієва і Мілевського, які підтримали піобиття військового з ТЦК
Що трапилось у Колосі?
Колесник виклав у себе в соцмережах відео, де він б'є військовослужбовця та лається на нього російською. Реакція клубу була миттєвою – із Данилом було розірвано контракт.
Тепер же ЗМІ повідомляють, що кількох представників Колоса-2 мобілізували до Збройних сил України. Мова де про як мінімум двох футболістів, а також персонал команди.
Зазначається, що гравці вже проходять службу в навчальному центрі. В самому клубі ситуацію поки не коментують, хоча наразі Колос-2 ще не відновив виступи після зимової паузи.
Нагадаємо, що Колос-2 та Колос є командами одного власника, проте грають вони різних професійних лігах. Основна команда клубу з Київщини йде сьомою в УПЛ, тоді як "дубль" ковалівців лідирує в групі Б Другої ліги (третій дивізіон України).
Що відомо про скандал із Колесником?
- Форвард був частиною команди Колос-2, так і не зігравши жодного матчу за основну команду. До цього футболіст виступав за ВПК-Агро, Минай, Дружбу з Мирівки та Лівий Берег.
- У 2023 році Колесник прославився завдяки бійці з росіянами у Туреччині. Київський ТЦК і СП прокоментував у себе у фейсбук скандал із футболістом Колоса,
- Сам Данило не підпадає під мобілізацію, адже йому 24 роки. Зрештою гравця було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту.
- За напад на військовослужбовця Колеснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. До речі, Данило не зміг знайти собі нову команду і тепер гратиме у медіалізі.