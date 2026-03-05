Гравців клубу УПЛ мобілізували до ЗСУ: раніше там виступав Колесник, який побив військового ТЦК

Взимку футбольний клуб Колос опинився в епіцентрі гучного скандалу. Гравець ковалівців вступив у конфлікт із військовослужбовцем ТЦК.

Мова про 24-річного Данила Колесника, який грав за другу команду Колоса. Як повідомляє Inside UPL, на цьому кадрові проблему клубу не завершились.

Що трапилось у Колосі?

Колесник виклав у себе в соцмережах відео, де він б'є військовослужбовця та лається на нього російською. Реакція клубу була миттєвою – із Данилом було розірвано контракт.

Тепер же ЗМІ повідомляють, що кількох представників Колоса-2 мобілізували до Збройних сил України. Мова де про як мінімум двох футболістів, а також персонал команди.

Зазначається, що гравці вже проходять службу в навчальному центрі. В самому клубі ситуацію поки не коментують, хоча наразі Колос-2 ще не відновив виступи після зимової паузи.

Нагадаємо, що Колос-2 та Колос є командами одного власника, проте грають вони різних професійних лігах. Основна команда клубу з Київщини йде сьомою в УПЛ, тоді як "дубль" ковалівців лідирує в групі Б Другої ліги (третій дивізіон України).

Що відомо про скандал із Колесником?