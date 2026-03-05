Игроков клуба УПЛ мобилизовали в ВСУ: ранее там выступал Колесник, который избил военного ТЦК
- Нескольких представителей Колоса-2 мобилизовали в ряды ВСУ.
- Ранее за команду выступал скандальный Даниил Колесник.
Зимой футбольный клуб Колос оказался в эпицентре громкого скандала. Игрок ковалевцев вступил в конфликт с военнослужащим ТЦК.
Речь о 24-летнем Данииле Колеснике, который играл за вторую команду Колоса. Как сообщает Inside UPL, на этом кадровые проблемы клуба не завершились.
Что случилось в Колосе?
Колесник выложил у себя в соцсетях видео, где он бьет военнослужащего и ругается на него на русском. Реакция клуба была мгновенной – с Даниилом был расторгнут контракт.
Теперь же СМИ сообщают, что нескольких представителей Колоса-2 мобилизовали в Вооруженные силы Украины. Речь где о как минимум двух футболистах, а также персонал команды.
Отмечается, что игроки уже проходят службу в учебном центре. В самом клубе ситуацию пока не комментируют, хотя пока Колос-2 еще не возобновил выступления после зимней паузы.
Напомним, что Колос-2 и Колос являются командами одного владельца, однако играют они разных профессиональных лигах. Основная команда клуба с Киевщины идет седьмой в УПЛ, тогда как "дубль" ковалевцев лидирует в группе Б Второй лиги (третий дивизион Украины).
Что известно о скандале с Колесником?
- Форвард был частью команды Колос-2, так и не сыграв ни одного матча за основную команду. До этого футболист выступал за ВПК-Агро, Минай, Дружбу из Мировки и Левый Берег.
- В 2023 году Колесник прославился благодаря драке с россиянами в Турции. Киевский ТЦК и СП прокомментировал у себя в фейсбук скандал с футболистом Колоса,
- Сам Даниил не подпадает под мобилизацию, ведь ему 24 года. В конце концов игрок был задержан и избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.
- За нападение на военнослужащего Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, Даниил не смог найти себе новую команду и и теперь он будет играть в медиа-медиа.