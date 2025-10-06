Напередодні завершився груповий етап турніру, в якому "синьо-жовті" фінішували на першому місці у своєму квартеті. Після того, як було зіграно всі матчі цієї стадії турніру, підопічні Дмитра Михайленка дізналися першого суперника в раунді плейоф, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.
Проти кого зіграє Україна U-20 на ЧС у плейоф?
Перед останнім ігровим днем групового раунду список потенційних суперників нашої команди скоротився до двох збірних. "Синьо-жовті" очікували на опонента, який вийде у плейоф з третього місця свого квартету.
Ним мала стати Іспанія (у разі виходу у плейоф третіх місць з груп E та F) або ж Австралія (якби пройшли треті команди з квартетів D та E). Врешті-решт двома найгіршими збірними за кількістю очок, що посіли треті місця, стали Австралія та Єгипет, які залишили турнір.
Тому суперником України стали іспанці, які в рейтингу третіх місць стали останньою прохідною командою. Вони на груповому етапі набрали чотири залікові бали у квартеті з Марокко, Мексикою та Бразилією.
Зазначимо, що збірна Іспанії U-20 тричі грала у фіналах чемпіонатів світу на цьому рівні. "Фурія Роха" у 1999 році стала чемпіоном, а у 1985 та 2003 роках здобувала "срібло".
Матч Україна – Іспанія відкриє програму раунду плейоф на молодіжному ЧС серед команд U-20. Він відбудеться 7 жовтня та розпочнеться о 22:30 за київським часом.
Сітка плейоф для України U-20 на ЧС
- 1/8 фіналу: Іспанія (7 жовтня, 22:30)
- 1/4 фіналу: Колумбія / Південна Африка (11 жовтня, 23:00)
- 1/2 фіналу: Чилі / Мексика / Аргентина / Нігерія (16 жовтня, 02:00)
Матч за "бронзу" та фінал молодіжного чемпіонату з футболу відбудуться 18 та 20 жовтня відповідно.
Цікаво. Україна вп'яте поспіль пробилася у плейоф ЧС серед команд U-20. За даними ФІФА, наразі "синьо-жовті" мають серію з 14 матчів поспіль без поразок в основний або додатковий час на турнірах цього рівня, яка триває з 2005 року.
Як виступає збірна України U-20 на ЧС-2025?
- Підопічні Дмитра Михайленка кваліфікувалися на турнір завдяки виходу команди U-19 у півфінал Євро-2024.
- Груповий етап "синьо-жовті" розпочали з перемоги над Південною Кореєю з рахунком 2:1.
- У другому турі Україна зіграла внічию з Панамою (1:1).
- У завершальному матчі цієї стадії турніру наша збірна переграла Парагвай (2:1), у цьому поєдинку 90 хвилин на полі провів Крістіан Шевченко – син легендарного Андрія Шевченка.