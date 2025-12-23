Український клуб виступив з заявою щодо переходу Ярмоленка

В інформаційному просторі тривають розмови щодо продовження кар'єри Андрія Ярмоленка. Очікувалося, що він дограє сезон у Динамо, після чого стане спортивним директором київського клубу.

Проте останнім часом з'явилися чутки про можливий його трансфер в Актобе, а також повернення в рідне місто, де його чекають у Чернігові, який виступає в Першій лізі. Генеральний директор цього українського клубу Микола Синиця висловився щодо можливого переходу вінгера "біло-синіх, повідомляє 24 Канал із посиланням на SportArena.

Читайте також Шапаренко погодився залишити Динамо: умови потенційного трансферу півзахисника збірної України

Чи може Ярмоленко повернутися в Чернігів?

Все розпочиналося зі звичайного жартівливого допису в інстаграмі. В ньому чернігівський клуб запитав у вболівальників щодо можливого повернення Ярмоленка в рідне місто.

У коментарях сам футболіст відреагував фразою "Я їду", а згодом чернігівці зробили футболку з сьомим номером, зазначивши, що час повертатися додому. Після цього історія почала набувати більш серйозної форми.

Як Чернігів запросив Ярмоленка до себе: дивіться відео

Гендиректор чернігівців розповів, чи дійсно такий камбек можливий. Він заявив, що не виключає такої можливості й з цього могла б вийти красива історія.

У кожному жарті є частка правди. Ми з великою повагою ставимося до Андрія – як до футболіста і як до людини. Нас об’єднує любов до Чернігова. Він багато робить для міста, часто без публічності. Такий гравець міг би дати Чернігову дуже багато й допомогти вийти на новий рівень розвитку. Для Андрія це могла б бути красива та символічна історія,

– заявив Синиця.

Він додав, що людина з таким досвідом та авторитетом була б дуже корисною. Тож Андрію завжди раді будуть – в ролі гравця або ж менеджера.

"Він міг би допомагати на різних рівнях – у розвитку команди, роботі з молоддю, стратегічному плануванні. І як гравець, і як менеджер. Ми точно змогли б знайти спільну мову", – підсумував гендиректор Чернігова.

До слова. Щодо Актобе, то сам Ярмоленко відреагував на ці чутки. Він озвучив свою позицію під час розмови телефоном з казахстанським журналістом.

Зазначимо, що Андрій все ще може стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Наразі його відділяє від лідера вісім результативних ударів.

Що відомо про кар'єру Ярмоленка?