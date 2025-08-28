Михайло Мудрик відсторонений від ігор за Челсі через допінг-скандал. Але кейс з його баном може зіграти на руку лондонцям.

Михайло Мудрик продовжує залишатися під баном після позитивного допінг-тесту. Українець не може поки грати за Челсі, зате має змогу навіть таким чином принести команді користь, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Чим Мудрик допоможе?

Українець поки не знає термін дискваліфікації. Втім, цього сезону він навряд чи гратиме за лондонців. І саме це може допомогти "синім" уникнути порушення фінансового фейр-плей.

Очікувалось, що Челсі не зможе зареєструвати всіх літніх новачків для участі в Лізі чемпіонів. Влітку "сині" придбали Жоау Педру, Джеймі Байно-іттенса, Ліама Ділепа, Йоррела Хато, Естевао та Даріо Ессуго, витративши понад 250 мільйонів євро.

Через перевищення рівня витрат Челсі навряд чи б зміг зареєструвати понад три новачки на ЛЧ. Втім, дискваліфікація Мудрика означає, що УЄФА не враховуватиме зарплату українця у витрати клубу.

Михайло отримує близько 6,1 мільйона євро на рік, тоді як більшість новачків – менше. Таким чином, "ігнорування" Мудрика з боку УЄФА та вигідний продаж Ноні Мадуеке за 56 мільйонів дадуть Челсі змогу внести усіх новачків у заявку.

Загалом же лондонці вдало розчистили склад, заробивши на продажі гравців більш як 270 мільйонів. Втім через колосальні витрати у минулі трансферні вікна "сині" все одно залишаються на межі дотримання правила фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, що Мудрик здав позитивний допінг-тест у листопаді 2024 року. В організмі українського вінгера знайшли мельдоній. Від грудня Михайло відсторонений від тренувань та ігор за Челсі, а строк його дискваліфікації поки невідомий.

До слова, минулого сезону Челсі став переможцем Ліги конференцій та посів четверте місце в АПЛ. Головним же досягненням стала перемога влітку на Клубному чемпіонаті світу. У фіналі підопічні Енцо Марески розгромили ПСЖ з рахунком 3:0.