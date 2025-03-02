Знаю історію зсередини, – гендиректор Шахтаря розповів, чи вживав Мудрик допінг

Третій місяць триває розслідування у справі допінгового скандалу з Михайлом Мудриком. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловив свою думку щодо непростої ситуації з футболістом.

У середині грудня 2024 року стало відомо, що Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест. Керівництво Челсі відсторонило футболіста від тренувань на період розслідування, пише 24 Канал.

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Палкін прокоментував допінг-скандал з Мудриком

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в інтерв'ю The Athletic висловився про скандальну ситуацію, в яку потрапив ексгравець "гірників". На думку функціонера, Мудрик не вживав заборонені речовини.

"Мудрик – особливий! Так, зараз у нього – проблеми з допінгом, і ми всі намагаємося йому допомогти, тому що я знаю історію зсередини, і я знаю на сто відсотків, що він не вживав допінг.

Для Мудрика вживати якісь заборонені препарати – це нонсенс, тому що з його природними даними він уже має все, і головне – це швидкість", – сказав Палкін.

Зазначимо, що наразі клуб та футболіст очікують результати проби "В" та остаточного рішення у справі. Челсі не виключив Мудрика із заявки на команди на Лігу конференцій.

Вінгеру "синіх" загрожує чотирирічна дискваліфікація. За сприятливих обставин Мудрик може пропустити 18 місяців, якщо юристи доведуть випадкове потрапляння в організм заборонених речовин.