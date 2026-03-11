Усик назвав ім'я свого останнього суперника в професійній кар'єрі

Олександр Усик готується до свого наступного бою у професійній кар'єрі. Українець має вийти на ринг наприкінці травня цього року.

Суперником Усика стане нідерландський боксер Ріко Верховен, який більше здобув славу у кікбоксингу. Поєдинок пройде у Гізі в Єгипті, але ві не стане останнім у кар'єрі Олександра, повідомляє InsideRingShow.

З ким битиметься Усик?

Українець розповів про свої плани на майбутнє. Він зізнався, що планує провести ще три поєдинки до кінця професійної кар'єри, першим з яких буде бій саме проти Верховена.

Далі Усик хоче зійтися із переможцем пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. БІй за чемпіонський пояс WBO, який наразі належить Вордлі, пройде 9 травня у Манчестері.

Зрештою останнім суперником у своїй професійній кар'єрі Усик бачить Тайсона Ф'юрі. Українець знову іронічно назвав британця "жадібним пузом" та заявив, що готовий до третього поєдинку.

Усик визначився із наступними суперниками: дивитися відео

Нагадаємо, що суперники вже двічі зустрічались один із одним у 2024 році. Тоді Усик завдав Ф'юрі двох поразок. які залишаються єдиними у професійній кар'єрі "Циганського короля".

Перемога у першому з тих поєдинків дозволила Усику стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Окрім цього, Олександр також вже двічі бився із Даніелем Дюбуа та обидва рази його нокаутував.

Що відомо про кар'єру Усика?