Це не Вайлдер: Усик здивував своїм бажанням щодо вибору наступного суперника

Українець Олександр Усик вже півроку не виходив на ринг. Останній бій українця пройшов ще влітку минулого року, після чого спортсмен взяв паузу.

Повернення Усика очікується у квітні – травні або ж влітку цього року. Поки що Олександр обирає собі суперника і навіть підігріває публіку сенсаційними заявами, повідомляє Seconds Out.

До теми Усик зіграв у футбол проти чемпіона світу з Німеччини: відео моментів із боксером

Кого Усик хоче в суперники?

Олександр зізнався, що хотів би провести третій бій проти Тайсона Ф'юрі. Він заявив, що поки не знає наступного суперника, але його підготовка вже триває.

Можливо, у березні я повернусь в ринг. Ми готуємося. Тайсон Ф'юрі? Так, я хочу битися із ним, без проблем. Велика Британія, Саудівська Аравія, США – немає значення. Може, і Польща,

– заявив Усик.

Чи можливий третій бік Усика та Ф'юрі?

Це доволі неочікувана заява, адже Усик вже викликав на бій Деонтея Вайлдера. Американець погодився, тому команди боксерів вже розпочали підготовку до укладання контракту.

До слова, на початку січня Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення у бокс. Проте його першим суперником стане не Усик, а росіянин Арсланбек Махмудов, повідомляє журнал Ring.

Також Ф'юрі заявляв про інтерес до бою з Ентоні Джошуа. Але наразі цей поєдинок неможливий, адже Ей Джей не так давно потрапив у ДТП, в якому загинули двоє його тренерів.

Як Усик двічі бив Ф'юрі?