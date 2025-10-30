І це не Вордлі: став відомий новий претендент на бій із Усиком

Олександр Усик готується до свого наступного бою. Наразі головним претендентом на статус суперника українцю є Фабіо Вордлі, але з'являються й інші кандидати.

У липні Усик знову став абсолютним чемпіоном світу.. Українець нокаутував Даніеля Дюбуа і тепер має проводити захист своїх поясів, повідомляє 24 Канал з посиланням на DAZN.

З ким може зустрітися Усик?

Президент організації WBC Маурісіо Сулейман заявив, що у Олександра може з'явитися несподіваний суперник. Поки більшість очкує на бій Усика проти Вордлі, суперником українця може несподівано стати Агіт Кабаєл.

Ми ухвалимо рішення у грудні. Ви знаєте, що WBC завжди дуже гнучко підходить до питань обов'язкового захисту, особливо у надважкій вазі, де є абсолютний чемпіон. Головний претендент – Агіт Кабаєл, але у нього бій у січні. Після цього побачимо,

– заявив Сулейман.

Відзначимо, що німець став тимчасовим чемпіоном за версією WBC у лютому цього року. Кабаєл нокаутував Чжана Чжилея у шостому раунді та став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс.

Агіт залишився непереможним боксером, в його активі 26 перемог у 26-ти поєдинках (18 – нокаутом). У 2019 році Кабаєл вже бився із українцем Андрієм Руденком, вигравши завдяки рішенню суддів.

10 січня німець має вийти на захист титулу тимчасового чемпіона. В Обергаузені суперником Агіта має стати Тоні Йока, який виграв 14 з 17-ти боїв за кар'єру. Про це француз повідомив у себе в інстаграм.

Що відомо про наступного суперника Усика