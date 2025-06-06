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Sport News 24 Футбол Випередив низку легенд: Шевченко потрапив до рейтингу найкращих гравців в історії ЛЧ
6 червня, 15:39
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Випередив низку легенд: Шевченко потрапив до рейтингу найкращих гравців в історії ЛЧ

Денис Іваненко
Основні тези
  • Андрій Шевченко потрапив на 25 місце у списку найкращих гравців в історії Ліги чемпіонів за версією GiveMeSport.
  • Українець випередив таких легенд, як Раян Гіггз, Тьєрі Анрі та Джанлуїджі Буффон, а лідером рейтингу став Кріштіану Роналду.

Поціновувачі спорту дуже люблять різноманітні рейтинги. Вони слугують для вболівальників додатковим аргументом, щоб довести, що саме їх улюблений клуб чи гравець є найкращими.

Відомий британський портал GiveMeSport спеціалізується на складанні таких рейтингів. Напередодні він оприлюднив список найкращих гравців в історії Ліги чемпіонів, інформує 24 Канал.

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Хто потрапив до зіркового рейтингу

До нього ввійшли 35 футболістів. Що приємно, місце серед них знайшлося й легенді українського футболу Андрію Шевченку.

Чинний очільник УАФ розташувався на 25-й сходинці. У виданні відзначили його здобутки в Лізі чемпіонів і пояснили, чому не поставили вище в рейтингу:

Найстрашніший і найшанованіший нападник ЛЧ на початку 2000-х, Андрій Шевченко досі входить до десятки найкращих бомбардирів усіх часів змагань. Він виграв турнір з Міланом у 2003 році, забивши переможний пенальті проти Ювентуса на "Олд Траффорд", але змагання також подарували йому кілька дуже неприємних моментів – саме тому він не посідає вище місце у списку.

Зазначимо, що Андрій Шевченко випередив низку легенд світового футболу в цьому рейтингу. Нижче нього опинилися, зокрема: Раян Гіггз, Тьєрі Анрі та Джанлуїджі Буффон.

Лідером же у списку став Кріштіану Роналду, який є рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю забитих голів (140) і п’ятиразовим переможцем турніру. У трійці також опинилися Ліонель Мессі та Лука Модрич.

Топ-10 футболістів ЛЧ за версією GiveMeSport

  1. Кріштіану Роналду
  2. Ліонель Мессі
  3. Лука Модрич
  4. Андрес Іньєста
  5. Карім Бензема
  6. Паоло Мальдіні
  7. Хаві
  8. Серхіо Рамос
  9. Рауль
  10. Кларенс Зеєдорф

До слова. Андрій Шевченко провів у Лізі чемпіонів рівно 100 матчів. У них він забив 48 голів і віддав 16 асистів.

Нагадаємо, що нещодавно очільник УАФ під час турне трьох "Золотих м'ячів" згадував, як забив свій легендарний гол у ворота збірної Росії.