Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа став триразовим абсолютним чемпіоном світу. Однак за версією авторитетного порталу BoxRec рейтинг найкращих боксерів України очолює інша легенда.

Рейтинг найкращих боксерів за версією BoxRec формується автоматично. Складний алгоритм враховує кількість поєдинків, силу суперника, а також результати боїв, пише 24 Канал.

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Хто найсильніший боксер України?

Першу позицію в престижному рейтингу найсильніших українських боксерів займає Володимир Кличко. "Доктор Сталевий Молот" провів на професійному рингу 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги, в тому числі 53 нокаутом. У п'яти боях легендарний боксер зазнав поразок.

Другу сходинку посідає його старший брат – Віталій. Нинішній мер Києва боксував на профі-рингу з 1996 по 2012 рік.Кличко-старший здобув 45 перемог, з них 41 – нокаутом. У двох боях проти Кріса Берда та Леннокса Льюїса українець зазнав поразок.

Лише на третьому місці в рейтингу найкращих перебуває Олександр Усик. Триразовий абсолютний чемпіон світу ще жодного разу не знав гіркоти поразок. За період з 2013 по 2025 рік уродженець Сімферополя здобув 24 перемоги.

До п'ятірки найкращих українських боксерів також потрапили ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та володар титулу WBO у першій середній вазі Сергій Дзиндзирук.

З активних боксерів варто відзначити 8-ме місце Віктора Постола, 9-ту сходинку Олександра Гвоздика та 11-те місце Сергія Дерев'янченка.

Топ-10 найкращих українських боксерів

Цікаво, що світовий рейтинг найкращих боксерів за версією BoxRec очолює Шугар Рей Робінсон, який виступав у семи вагових категоріях та провів 199 боїв на профі-рингу.

Раніше ми розповідали про українського чемпіона, який кинув виклик Олександру Усику.