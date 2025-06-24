Опубліковано рейтинг найдорожчих футбольних збірних світу: на якому місці Україна

Збірна України з футболу останнім часом не надто сильно тішить уболівальників своєю грою. Водночас непогані виступи на клубному рівні позитивно впливають на цінники українських футболістів.

Відомий портал GiveMeSport опублікував рейтинг з топ-30 збірних за найдорожчими складами. У ньому місце знайшлося й команді Сергія Реброва, інформує 24 Канал.

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Найдорожчі збірні світу з футболу

Лідером рейтингу стала збірна Англії. Загальну вартість футболістів "трьох левів" оцінили в 1 мільярд 180 мільйонів фунтів стерлінгів.

У трійку також увійшли національні команди Іспанії та Франції. Сумарно ціна їх гравців складає 1,09 та 1,04 мільярда фунтів стерлінгів відповідно.

Найдорожчою збірною не з Європи стала Бразилія. Її оцінили у трішки більше, ніж 770 мільйонів – це п'ята загальна сходинка.

Національна команда України посіла в рейтингу 22-ге місце. Сумарна вартість футболістів "синьо-жовтих" – 213,13 мільйона фунтів стерлінгів.

Рейтинг найдорожчих футбольних збірних світу за версією GiveMeSport

Англія – 1,18 мільярда фунтів стерлінгів Іспанія – 1,09 Франція – 1,04 Португалія – 851,53 мільйона Бразилія – 770,85 Аргентина – 631,48 Італія – 613,36 Нідерланди – 609,13 Німеччина – 553,92 Швеція – 454,77

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22. Україна – 213,13

Нагадаємо, що свої наступні поєдинки збірна України з футболу проведе восени. Підопічні Сергія Реброва у вересні стартують у кваліфікації до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі D будуть Франція, Азербайджан та Ісландія.