Президенту Румунії довелося виправдовуватися за похорон Луческу

Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, чому не прийшов попрощатися з Мірчею Луческу. Його відсутність викликала хвилю критики, тож главі держави довелося публічно виправдовуватися.

Прощання з легендарним тренером стало подією національного масштабу, яка зібрала політиків і зірок спорту. Втім, відсутність президента одразу привернула особливу увагу суспільства, інформує Digi24.

Чому президент не прийшов на церемонію?

Нікушор Дан пояснив, що свідомо вирішив не відвідувати церемонію прощання з Мірчею Луческу, аби не політизувати подію. За його словами, прощання з тренером мало залишитися щирим і об’єднуючим моментом для футбольної спільноти.

Він наголосив, що був вражений атмосферою єдності навколо цієї трагедії та не хотів, щоб його присутність змінила фокус події або викликала політичні дискусії.

Реакція суспільства та резонанс

Попри пояснення, відсутність президента викликала хвилю критики в медіа та серед громадськості. Багато хто вважав, що глава держави мав би особисто віддати шану одному з найвидатніших тренерів країни.

Нагадаємо, Мірчею Луческу – одна з ключових постатей в історії румунського та європейського футболу. Тренер помер 7 квітня 2026 року в Бухаресті та був похований з почестями.

Перед смертю Луческу втрачав вагу, але приховував свій стан, щоб не відволікати увагу від футболу.

Згодом стало відомо, що стадіон Динамо в Бухаресті назвуть іменем Мірчі Луческу.

