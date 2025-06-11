В Торонто на стадіоні "BMO Field" відбувся другий матч за участю збірної України на Canadian Shield. Команда Сергія Реброва протистояла збірній Нової Зеландії, повідомляє 24 Канал.

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Огляд зустрічі

Тренер виставив аж дев'ять нових гравців зі старту у порівнянні із матчем проти Канади. Перший тайм пройшов під контролем "синьо-жовтих", проте без голів. Найкращі шанси забити мали Гуцуляк та Кабаєв.

Кіпер ставав на заваді нашим гравцям. Але після перерви нашим футболістам вдалось таки відкрити рахунок. Михайліченко знайшов Гуцуляка на лінії карного майданчика і той з розвороту ефектно вразив ближній кут воріт новозеландців.

Як Гуцуляк забив Новій Зеландії: дивіться відео

На жаль, перевага України тривала недовго. Вже за п'ять хвилин "ківі" реалізували кутовий, коли Стаменич впритул головою замкнув скидку від Вейна.

Після цього Ребров виконав чимало замін, які зрештою спрацювали. Мартинюк дебютував за збірну України і вже за дев'ять хвилин після виходу на поле віддав асист.

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Адресатом виступив інший гравець з лави запасних Олександр Зінченко. Футболіст Арсеналу ефектним ударом після відскоку відправив м'яч у ворота.

Переможний м'яч від Олександра Зінченка: дивіться відео

Для гравця цей гол став 12-им у футболці збірної України і за цим показником він наздогнав Сергія Назаренка. Зрештою "синьо-жовтим" вдалось зберегти перевагу в один м'яч до фінального свистка. Підсумковий рахунок – 2:1.

Повний огляд матчу Нова Зеландія – Україна: дивіться відео