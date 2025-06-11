В Торонто на стадионе "BMO Field" состоялся второй матч с участием сборной Украины на Canadian Shield. Команда Сергея Реброва противостояла сборной Новой Зеландии, сообщает 24 Канал.

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Обзор встречи

Тренер выставил аж девять новых игроков со старта по сравнению с матчем против Канады. Первый тайм прошел под контролем "сине-желтых", однако без голов. Лучшие шансы забить имели Гуцуляк и Кабаев.

Кипер становился на пути нашим игрокам. Но после перерыва нашим футболистам удалось таки открыть счет. Михайличенко нашел Гуцуляка на линии штрафной площадки и тот с разворота эффектно поразил ближний угол ворот новозеландцев.

Как Гуцуляк забил Новой Зеландии: смотрите видео

К сожалению, преимущество Украины длилось недолго. Уже через пять минут "киви" реализовали угловой, когда Стаменич в упор головой замкнул скидку от Уэйна.

После этого Ребров выполнил немало замен, которые в конце концов сработали. Мартынюк дебютировал за сборную Украины и уже через девять минут после выхода на поле отдал ассист.

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Адресатом выступил другой игрок со скамейки запасных Александр Зинченко. Футболист Арсенала эффектным ударом после отскока отправил мяч в ворота.

Победный мяч от Александра Зинченко: смотрите видео

Для игрока этот гол стал 12-ым в футболке сборной Украины и по этому показателю он догнал Сергея Назаренко. В конце концов "сине-желтым" удалось сохранить преимущество в один мяч до финального свистка. Итоговый счет – 2:1.

Полный обзор матча Новая Зеландия – Украина: смотрите видео