Формат чемпіонату світу-2026: скільки команд вийдуть з групи у плей-оф

Вже у червні наступного року стартує новий чемпіонат світу з футболу. Турнір прийматимуть США, Канада та Мексика.

Це буде перший Мундіаль в історії, участь в якому візьмуть аж 48 збірних. Команди будуть розбиті на 12 груп по чотири в кожній, повідомляє 24 Канал.

Який склад кошиків?

Вже 5 грудня відбудеться жеребкування групової стадії. Наразі відомі імена 42-х учасників, ще шість місць дістануться переможцям стикових матчів у березні.

ПЕРШИЙ КОШИК ДРУГИЙ КОШИК ТРЕТІЙ КОШИК ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК США

Канада

Мексика

Іспанія

Аргентина

Франція

Англія

Бразилія

Португалія

Нідерланди

Бельгія

Німеччина Хорватія

Марокко

Колумбія

Уругвай

Швейцарія

Японія

Сенегал

Іран

Південна Корея

Еквадор

Австрія

Австралія Норвегія

Панама

Єгипет

Алжир

Шотландія

Парагвай

Туніс

Кот-д'Івуар

Узбекистан

Катар

Саудівська Аравія

ПАР Йорданія

Кабо-Верде

Гана

Кюрасао

Гаїті

Нова Зеландія



6 переможців плей-оф

Хто вийде у плей-оф ЧС?

Раніше у плей-оф виходили тільки по дві найкращі команди з восьми груп ЧС. Тепер же квартетів 12, а в плей-оф буде на одну стадію більше.

Таким чином, з групи вийдуть 32 збірні. В 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету, а також вісім з 12-ти команд, що посядуть треті місця.

Ці команди визначаться за сумою очок, набраних в групі. Якщо команди наберуть порівну балів, то додатковим показником стане різниця голів на груповій стадії.

Як Україні потрапити на Мундіаль?