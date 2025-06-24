Барселона оголосила дату відкриття першого в Європі стадіону на 100 тисяч глядачів

Каталонський клуб два останні сезони грав домашні матчі на Олімпійському стадіоні. Але вже зі старту наступної кампанії Барселона повернеться на "Камп Ноу".

Каталонська Барселона останнім часом була змушена виступати на іншому стадіоні через реконструкцію "Камп Ноу". Втім нарешті "блаугранас" оголосили про повернення на рідну арену, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Повернення додому

Вже 10 серпня Барселона проведе свій перший матч на оновленому стадіоні. Це буде гра Кубка Жуана Гампера, який є традиційним виставковим турніром для каталонців та складається лише з одного матчу.

Суперник наразі ще невідомий. При цьому будівельні роботи у різних зонах арени ще будуть продовжуватися. Наразі завершується будівництво третього ярусу та VIP-трибун, а тако встановлення даху.

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Після відкриття стадіону Барселона ще займатиметься облаштуванням території навколо нього. Зазначимо, що "Камп Ноу" був на реконструкції з літа 2023 року.

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Тепер арена носитиме ім'я спонсора та називатиметься "Spotify Camp Nou". Місткість стадіону збільшена до 105 тисяч глядачів, що зробить його найбільшим у Європі. Останні два сезони Барселона виступала на Олімпійському стадіоні.

Нагадаємо, що минулий сезон видався вдалим для "блаугранас". Каталонці виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів. До слова, Барселоні загрожує втрата очок у новому сезоні.