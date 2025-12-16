Суркіси розійшлись у думці: чи залишиться Ігор Костюк тренером Динамо
- Керівництво Динамо шукає нового тренера після звільнення Олександра Шовковського.
- Брати Суркіси мають різний погляд на те, чи залишати Ігоря Костюка тренером Динамо.
Київське Динамо залишилось без головного тренера наприкінці листопада. Команда провалює сезон 2025 – 2026 як в УПЛ, так і в єврокубках.
Керівництво клубу попрощалось із Олександром Шовковським, який ще минулого сезону зробив клуб чемпіоном України. Тепер же Динамо шукає нового тренера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інсайди від Пасічника 2.0.
Чи залишиться Костюк тренером Динамо?
Поки що ж виконувачем обов'язків наставника киян є Ігор Костюк, який до цього очолював команду U-19. Під його керівництвом "біло-сині" поступились Полтаві та Фіорентині, а також здолали Кудрівку і Верес.
Тим часом керівництво Динамо має під час зимової паузи визначитись із постійним коучем. Тут думки братів Суркісів розділились.
Президент клубу Ігор Суркіс не вірить у перспективи Ігоря Костюка і не планує його залишати біля керма головної команди. Проте його брат Григорій дотримується іншої думки.
Суркіс-старший хотів би, щоб Костюк залишався головним тренером Динамо принаймні до завершення сезону. Раніше журналіст Віктор Вацко повідомляв, що керівництво Динамо відмовило екстренеру Реала.
Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?
- Динамо провалило кваліфікацію Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Кияни вилетіли від Пафоса та Маккабі Тель-Авів відповідно.
- Клуб опинився в основній стадії Ліги конференцій, але і там розчарував. Після поразки від Фіорентини Динамо впало на 28 місце в турнірній таблиці ЛК та втратило шанси на вихід у плей-оф.
- В УПЛ же Динамо також не вражає. У листопаді Динамо примудрилось вперше в історії програти чотири матчі поспіль в лізі.
- В чемпіонаті України клуб пішов на зимову паузу четвертим, відстаючи від лідерів на 9 очок. При цьому "біло-сині" продовжують боротися за Кубок, де вже вибили Шахтар та дійшла до чвертьфіналу.