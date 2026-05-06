"Це важке питання": Кривцов відповів, чи можна вважати Мальдеру найкращим варіантом для збірної

Колишній центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов заявив, що кандидатура Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної є хорошим вибором. Але не обов’язково найкращим.

Кривцов оцінив постать найімовірнішого наступника Сергія Реброва біля керма національної команди. В інтерв’ю для 24 Каналу він зазначив, що італійський спеціаліст має досвід роботи, який обов’язково стане у нагоді.

До теми "Він показав любов до України своєю роботою": відверте інтерв'ю Кривцова про Мальдеру в збірній

Чи є Мальдера найкращою кандидатурою?

Однозначної відповіді колишній захисник не дав. Він відзначив можливий недолік, властивий італійському фахівцю.

Це важке питання, тому що одна справа – працювати асистентом, а інша – бути головним, відповідати за результат, комунікувати з пресою. Це більший тиск на тебе зі сторони. Треба дивитися,

– сказав Кривцов.

Екслідер оборони Шахтаря додав, що вірить у потенціал Мальдери, а серед доступних для національної команди кандидатів бачить одну рівнозначну постать – Ігоря Йовічевича.

Може, у Йовічевича більший козир, тому що він розмовляє українською. Але досвіду топрівня більше все ж таки в Мальдери. Для мене вони обидва були рівноцінними кандидатами. Обрали Мальдеру, тож я радий цьому вибору,

– поділився думками Кривцов.

Раніше стало відомо, що УАФ розглядала Ігоря Йовічевича як кандидата на посаду головного тренера збірної, але відмовилася через його високі фінансові запити.

Хто такий Сергій Кривцов?

35-річний Сергій Кривцов відомий українським уболівальникам передусім виступами за Металург (Запоріжжя) та Шахтар. У складі "гірників" провів 224 матчі та виграв 18 трофеїв, серед яких дев’ять чемпіонатів України.

Останнім його клубом був американський Інтер Маямі, який Кривцов покинув у грудні 2024 року. Тоді ж медіапростором ширились чутки, що захисник приєднається до Динамо, але їх спростував президент киян Ігор Суркіс. Пізніше Кривцов оголосив про завершення кар’єри.

Кольори національної команди футболіст захищав з 2011-го по 2023 рік: 34 матчі, один асист.

Що відомо про призначення Андреа Мальдери?