"Виглядає як традиція": дружина Яремчука емоційно відреагувала на обстріл Києва

В ніч на 16 квітня Росія завдала масованого ракетно-шахетного удару по території України. Під обстрілом опинилися Київ, Одеса, Дніпро та інші міста країни.

Дружина українського футболіста Романа Яремчука, який зараз виступає за французький Ліон, відреагувала на ці події. Знаходячись у Києві під обстрілом, вона розповіла про свої відчуття в інстаграм.

Що сказала Христина Яремчук про обстріл Києва?

Під час кожного візиту до Києва дружина Яремчука змушена ховатися в підвалі.

Кожен мій приїзд у Київ проходить однаково – в підвалі. Бо як тільки я приїжджаю, одразу починається обстріл. Вже навіть виглядає як традиція,

– написала вона.

Реакція дружини Яремчук на обстріл Києва / Фото скриншот інстаграм-сторіс Христини

