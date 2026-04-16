"Виглядає як традиція": дружина Яремчука емоційно відреагувала на обстріл Києва
- Дружина Романа Яремчука під час обстрілу Києва перебувала в підвалі і висловила свої відчуття в Instagram, зазначивши, що це вже стало традицією для її візитів до міста.
В ніч на 16 квітня Росія завдала масованого ракетно-шахетного удару по території України. Під обстрілом опинилися Київ, Одеса, Дніпро та інші міста країни.
Дружина українського футболіста Романа Яремчука, який зараз виступає за французький Ліон, відреагувала на ці події. Знаходячись у Києві під обстрілом, вона розповіла про свої відчуття в інстаграм.
Що сказала Христина Яремчук про обстріл Києва?
Під час кожного візиту до Києва дружина Яремчука змушена ховатися в підвалі.
Кожен мій приїзд у Київ проходить однаково – в підвалі. Бо як тільки я приїжджаю, одразу починається обстріл. Вже навіть виглядає як традиція,
– написала вона.
Як Роман Яремчук виступає у цьому сезоні?
Українець забив свій перший гол у чемпіонаті Франції, допомігши Ліону обіграти Лор'ян 2:0 у 29-му турі сезону 2025/2026.
Форвард вийшов у старті, провів 86 хвилин і відкрив рахунок у другому таймі після подачі Едріка. Пізніше Толіссо подвоїв перевагу господарів.
Яремчук став шостим українцем, який забивав у Лізі 1, приєднавшись до Олександра Заварова, Сергія Скаченка, Павла Яковенка, Руслана Маліновського та Іллі Забарного.
Сезон він розпочав в Олімпіакосі, а взимку перейшов до Ліона в оренду за 1,5 мільйонів євро. У французькій команді провів 10 матчів, забив 2 голи та зробив 1 асист.