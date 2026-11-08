"У нього проблеми": легенда Динамо розповів правду про здоров'я Олега Блохіна

Олег Блохін змусив футбольних вболівальників турбуватися, коли не з'явився на церемонії нагородження "Золотим м'ячем" у Лондоні. Пізніше стало відомо, що перший український володар призу мав проблеми зі здоров'ям.

Ані сам Блохін, ані члени його родини та друзі не розкривали подробиці щодо його стану. Першим світло на проблеми легенди розкрив в коментарі "Українському футболу" найкращий бомбардир чемпіонату світу 1994 року Олег Саленко.

Що з Олегом Блохіним

5 листопада Блохіну виповнилось 74 роки – але він вже кілька тижнів не з'являється на публіці. Найприкрішою була відсутність легендарного форварда у Лондоні на церемонії Ballon d'Or, де він мав бути в компанії Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка.

Офіційно Українська асоціація футболу повідомляла про те, що Блохін не поїхав до Британії через стан здоров'я. Але деталей у цьому повідомленні не було.

Розкрив таємницю інший колишній динамівець Олег Саленко. За його словами, Блохін має проблеми зі спиною. Колишній нападник побажав своєму колезі по амплуа якомога швидшого одужання.

День народження Блохіна

На день народження Блохіну надійшло чимало привітань від усього українського футбольного бомонду. Найкращому футболісту Європи 1975 року надіслав відкритого вітального листа президент Динамо Ігор Суркіс. Також з вітальним словом через пресу звернувся інший відомий динамівський нападник Віктор Леоненко.