Проте після історичного успіху на чемпіонаті світу-2006 Олег Блохін покинув збірну України та очолив футбольний клуб Москва. Екстренер збірної України в інтерв'ю Ігорю Циганику пригадав перехід у російську команду, повідомляє 24 канал.
Що сказав Блохін про відхід зі збірної України?
Олег Блохін розповів, що мав особисту розмову з Григорієм Суркісом, який на той момент очолював Федерацію футболу України (нині – УАФ). Тренер говорив щодо нового контракту, зокрема, фінансових умов співпраці.
Проте наставнику "синьо-жовтих" та президенту ФФУ не вдалося знайти компромісу. Тому Блохін покинув збірну України та приєднався до футбольного клубу Москва, покинувши збірну.
Я прийшов до Суркіса, ми з ним розмовляли. Кажу: Додайте трохи грошей на контракт. Він каже: Я не можу. Ну і все, я пішов. Суму не буду називати, але там… Я вже розумів, що не відповідаю тим грошам, які мені платять. Я вже завоював зі збірною, щось виграв і як? Зараз, напевно, не платять дві копійки в збірній,
– розповів Блохін.
Нагадаємо, що у Москві Олег Блохін пропрацював недовго. Український спеціаліст покинув російську команду у листопаді 2008 року, а у 2011 році знову очолив національну збірну України.
Інтерв'ю Олега Блохіна: дивіться відео
Відзначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Олег Блохін у своєму інстаграмі закликав окупантів припинити обстріли міст та відкликати війська
Чим зараз займається Блохін?
-
Останнім місцем роботи Олега Блохіна у ролі тренера стало київське Динамо, яке наставник покинув у 2014 році. З 2018 по 2024 рік легенда українського футболу працював в УАФ.
-
Зараз Олег Блохін не обіймає жодної посади. Проте наприкінці травня 2025 року взяв участь у турне "Золотих м'ячів" разом з Андрієм Шевченком та Ігорем Бєлановим.
-
Окрім того, у родині Блохіна розгорівся скандал. Колишня дружина та нинішня кохана екснаставника збірної України та Динамо готуються до суду.