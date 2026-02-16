Українець встановив неймовірне досягнення на Олімпіаді
- Олег Гандей став першим українцем, який вийшов у чвертьфінал Олімпіади на дистанції 500 метрів у шорт-треку.
- Гандей також став першим українцем на дистанції 1500 метрів, який потрапив до фіналу В на Олімпійських іграх, фінішувавши 15-м.
У понеділок, 16 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані відбувалися змагання зі шорт-треку. В чоловічих змаганнях на дистанції 500 метрів за Україну виступив Олег Гандей, який уперше в історії нашої країни здобув значне досягнення.
Український спортсмен після драматичного завалу вийшов у чвертьфінал Олімпіади-2026. Раніше всі українці на цій дистанції зупинялися на кваліфікації, повідомляє Суспільне Спорт.
Як відбулося досягнення Гандея?
У своєму забігу Гандей фінішував третім із часом 49,020 секунди.
Американець Брендон Кім врізався в українця і був дискваліфікований, що дозволило Гандею піднятися на другу позицію та пройти до чвертьфіналу.
Це історичне досягнення для України: уперше наша країна виходить у чвертьфінал Олімпіади на дистанції 500 метрів у шорт-треку.
Також, він став першим українцем на дистанції 1500 метрів, який зміг потрапити до фіналу В на Олімпійських іграх, фінішувавши 15-м.
Чи вийде Гандей на старт чвертьфінального забігу Олімпіади-2026?
Шорт-трекіст повідомив в коментарі Суспільне Спорт, що через сильний біль у травмованих ногах йому важко ходити і він, ймовірно, не зможе вийти на старт чвертьфіналу Олімпіади.
Остаточне рішення він ухвалюватиме разом із тренерами та федерацією.
Чвертьфінальні забіги на 500 метрів відбудуться у середу, 18 лютого, о 21:15.
Що відомо про Олега Гандея?
- Український шорт‑трекіст, один із найвідоміших у цьому виді спорту в Україні.
- Він став першим українцем за більше ніж 20 років, хто виступив на зимових Олімпійських іграх у шорт‑треці. Дебютував він на дистанції 500 метрів на Олімпіаді в Пекіні‑2022.
- Гендей систематично здобував ліцензії для участі у міжнародних змаганнях, працював над підготовкою разом зі світовими командами та прагнув підняти рівень українського шорт‑треку на світовій арені.
- За підсумками чотирьох етапів Світового туру він заробив право виступати на Олімпіаді-2026 у двох дисциплінах – 500 метрів та 1500 метрів.
- Міжнародний союз ковзанярів заборонив йому використовувати власний шолом із цитатою української поетеси Ліни Костенко "Там, де героїзм, там немає остаточної поразки", що спричинило додаткову увагу до виступу спортсмена, інформує Reuters.