Укр Рус
Sport News 24 Олімпійські ігри Не всі знають, що саме українець вперше був прапороносцем на Олімпійських іграх
6 лютого, 14:41
3

Не всі знають, що саме українець вперше був прапороносцем на Олімпійських іграх

Олександра Власова
Основні тези
  • Олег Гончаренко з Харкова став першим радянським чемпіоном світу з ковзанярського спорту в 1953 році.
  • На зимових Олімпійських іграх 1956 року він ніс прапор радянської збірної і здобув дві бронзові медалі.

З Харкова, де після війни ковзанки були рідкістю, Олег Гончаренко пробився до вершини світового ковзанярського спорту. Він перетворив дитяче захоплення ковзанами на перший у історії СРСР титул чемпіона світу.

Як зазначається у статті про Гончаренка, у повоєнні роки він із великим задоволенням катався на ковзанах. Протягом кількох років він займався самостійно, без тренера.

Дивіться також "Жлобство, рагулізм та несмак": у мережі різко критикують форму збірної України на Олімпіаді 

Яка історія успіху Олега Гончаренка?

Хоча мати Олега була чемпіонкою України з велоспорту, він незвично для своєї родини захопився ковзанярським спортом, який його по-справжньому надихав. Його захоплення було ще більш несподіваним, враховуючи, що у післявоєнному Харкові практично не було умов для занять.

У 1953 році радянська команда вперше з 1948 року взяла участь у чемпіонаті світу з ковзанярського спорту, який проходив у Гельсінкі (Фінляндія). 

Крім Олега Гончаренка, у змаганнях брали участь Борис Шилков, Володимир Сахаров та Валентин Чайкін. 

Гончаренко здобув перемоги на дистанціях 5000 метрів та 10 000 метрів, посів друге місце на 1500 метрів і за сумою балів у багатоборстві став першим радянським чемпіоном світу.

На зимових Олімпійських іграх 1956 року в Кортіна-д'Ампеццо Олег Гончаренко ніс прапор радянської збірної. Він здобув дві бронзові медалі на дистанціях 5000 і 10 000 метрів.

Після перемоги на чемпіонаті світу 1953 року в Гельсінкі Олег Гончаренко здобув широку популярність. Він отримав численні вітальні телеграми з-за кордону та з Радянського Союзу, серед яких була коротка привітальна телеграма від знаменитого норвезького ковзаняра Оскара Матісена. Цю телеграму Гончаренко зберігав усе життя.

Цікаві історії українських спортсменів на Олімпіаді

  • На Зимових Олімпійських іграх 1994 року в Ліллехаммері українська біатлоністка Валентина Цербе-Несіна здобула першу медаль для незалежної України, виборовши бронзу у жіночому спринті на 7,5 кілометрів.

  • Попри складні умови, Цербе фінішувала третьою, поступившись лише на кілька секунд канадці та білорусці. 

  • Віктор Петренко з Одеси увійшов в історію зимових Олімпійських ігор як єдиний спортсмен, який виступав за три різні команди.
  • Степан Вітковський зі Львова увійшов в історію українського спорту як перший українець, який брав участь у зимових Олімпійських іграх. Це сталося у 1924 році у французькому Шамоні, на перших зимових Олімпійських іграх, де він виступав у складі польської збірної. 