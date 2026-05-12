"Він почервонів одразу": Алієв розповів про жорсткий жарт над Шевченком

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв пригадує повернення Андрія Шевченка до клубу у 2009 році. Він також розповів про складнощі у їхніх стосунках.

На той час Алієв та Артем Мілевський були лідерами Динамо під керівництвом Валерія Газзаєва. За словами Олександра на ютуб-каналі PRYVOZ, вони влаштували Шевченку не дуже комфортний прийом.

Як Алієв пожартував над Шевченком?

За словами екфутболіста, вони вирішили одразу показати зірковому новачкові, хто "в домі господар", хоча зробили це у напівжартівливій формі.

У мене з Шевою завжди були, знаєш, такі стосунки... Коли він прийшов, то тренером був Газзаєв. Ну, зрозуміло, і я лідер, і Тьома лідер. Я йому сказав: "Шева, будуть якісь проблеми у тебе, можеш звернутися до Сан Санича, Артема Володимировича". Він почервонів одразу,

– згадав Алієв.

Попри те, що Алієв визнає велич Шевченка як футболіста та поважає його за досягнення у збірній та європейських топ-клубах, до особистості легенди у нього залишилися питання. Він сказав, що людські якості володаря "Золотого м'яча" не викликають у нього захоплення.

Нагадаємо! Андрій Шевченко повернувся до Динамо в серпні 2009 року після тривалої кар'єри в Мілані та Челсі, виступаючи за киян до завершення кар'єри у 2012 році.

Що відомо про Алієва, Шевченка та Мілевського?

Олександр Алієв

У складі Динамо він став багаторазовим чемпіоном України та володарем національного Кубка. Виступав за збірну України на Євро-2012. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Алієв приєднався до тероборони Києва, хоча його служба неодноразово піддавалася критиці з боку деяких ветеранів, які вважають її "фіктивною".

В перервах між керуванням напідпитку свого Мерседес Алієв переносить тяготу "військової служби" в столичних банях в компанії іншого скандального футболіста Динамо Артема Мілевського. До них в підтримку прикомандировані раки та пиво, також є можливість викликати вогонь "важкої артилерії" у вигляді міцних напоїв,

– написав ветеран ЗСУ Олег Симороз у соцмережі X.

У квітні 2025 року він опинився в центрі гучного скандалу через п'яне водіння та конфлікт із поліцією в Києві. Зараз Алієв грає в медіафутболі за команду IGNIS разом із давнім партнером по Динамо Мілевським.

Андрій Шевченко

За даними сайту УАФ, він легендарний український футболіст, володар "Золотого м'яча" та нинішній президент Української асоціації футболу. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної України з 48 голами. Має звання Героя України. Очолював національну збірну (2016 – 2021), з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. Також тренував італійський клуб Дженоа.

Артем Мілевський

Він виступав за Динамо з 2002 по 2013 рік, провівши 278 матчів і забивши 87 голів. У складі київського клубу тричі ставав чемпіоном України та неодноразово вигравав Кубок і Суперкубок країни. На ЧС-2006 дійшов до чвертьфіналу, запам'ятавшись пенальті у стилі "паненка" проти Швейцарії. Також є срібним призером молодіжного Євро-2006.