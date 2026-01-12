Філімонов взяв участь у заході, пов'язаному з окупаційною армією. Після цього ексфутболіст потрапив у базу порушників міжнародного правопорядку, пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Миротворець".
За що Філімонова внесли до бази "Миротворця"?
Росіянина звинувачують у пропаганді війни, участі у героїзації воєнних злочинців, публічній підтримці російської агресії, замаху на суверенітет та територіальну цілісність України, співучасті у злочинах російської влади та населення РФ проти України.
Безпосереднім приводом для визнання Філімонова злочинцем стала гра у матчі між ветеранами російського футболу та учасниками російського вторгнення в Україну, яка відбулася у червні минулого року у місті Балашиха.
Чим відомий Олександр Філімонов?
Кар'єра голкіпера в Динамо була короткою: у 2021 році його запросили через травму Олександра Шовковського. Але Валерій Лобановський, який тоді очолював киян, більше довіряв резервному воротарю Віталію Реві, ніж росіянину.
Зрештою Філімонов, як зазначено у профілі на порталі Transfermarkt, зіграв лише 4 матчі у чемпіонаті України та кілька разів невдало виходив у єврокубках. Тож кияни його швидко позбулися.
Але свій слід в історії українського футболу він все ж залишив. Саме Філімонов стояв на воротах збірної Росії у легендарному матчі з Україною 9 жовтня 1999 року. Тоді Андрій Шевченко забив за комірець голкіпера один з найбільш пам'ятних та важливих своїх голів.
Хто ще з відомих спортсменів у "Миротворці"?
Один з найпомітніших у цьому списку – відомий хокеїст, рекордсмен НХЛ Олександр Овєчкін, який брав участь в антиукраїнських заходах і таким чином поширював пропаганду на іноземну авдиторію.
Також у базі є колись капітан та рекордсмен збірної України з футболу, а нині позбавлений усіх нагород та звань Анатолій Тимощук. Ексгравець Шахтаря зрадив Батьківщину і замовчує злочини росіян.