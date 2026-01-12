Філімонов взяв участь у заході, пов'язаному з окупаційною армією. Після цього ексфутболіст потрапив у базу порушників міжнародного правопорядку, пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Миротворець".

За що Філімонова внесли до бази "Миротворця"?

Росіянина звинувачують у пропаганді війни, участі у героїзації воєнних злочинців, публічній підтримці російської агресії, замаху на суверенітет та територіальну цілісність України, співучасті у злочинах російської влади та населення РФ проти України.

Безпосереднім приводом для визнання Філімонова злочинцем стала гра у матчі між ветеранами російського футболу та учасниками російського вторгнення в Україну, яка відбулася у червні минулого року у місті Балашиха.

Чим відомий Олександр Філімонов?

Кар'єра голкіпера в Динамо була короткою: у 2021 році його запросили через травму Олександра Шовковського. Але Валерій Лобановський, який тоді очолював киян, більше довіряв резервному воротарю Віталію Реві, ніж росіянину.

Зрештою Філімонов, як зазначено у профілі на порталі Transfermarkt, зіграв лише 4 матчі у чемпіонаті України та кілька разів невдало виходив у єврокубках. Тож кияни його швидко позбулися.

Але свій слід в історії українського футболу він все ж залишив. Саме Філімонов стояв на воротах збірної Росії у легендарному матчі з Україною 9 жовтня 1999 року. Тоді Андрій Шевченко забив за комірець голкіпера один з найбільш пам'ятних та важливих своїх голів.

