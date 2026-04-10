"Схоже на жарт": колишній промоутер Усика прокоментував бій із Верховеном і завершення кар'єри

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, поділився своєю думкою щодо поєдинку свого екс-підопічного з нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Бій заплановано на 23 травня і відбудеться в Єгипті.

В інтерв'ю talkSPORT Boxing він оцінив можливий бій і розповів про нинішній рівень Усика та його подальшу кар'єру. За його словами, такий поєдинок виглядає більше як фінансовий проєкт і якби вони й далі працювали разом, то такий бій, швидше за все, не відбувся б.

Що сказав Красюк про бій Усик – Верховен?

За його словами, сама ідея такого поєдинку виглядає радше як жарт, однак він розуміє можливу мотивацію боксера.

Це, напевно, прозвучить дивно, але якби я був там, цей бій, швидше за все, не відбувся б. Це більше схоже на жарт. Але я розумію Усика і розумію це рішення, тому що для нього не так багато варіантів, враховуючи рівень, на якому він перебуває,

– зазначив Красюк.

Водночас він визнав, що як абсолютний чемпіон світу Усик має обмежений вибір суперників і може дозволити собі бої, які мають фінансовий сенс.

Він абсолютний чемпіон, і має право насолоджуватися кар'єрою. Якщо це вигідно фінансово – чому б і ні?,

– додав промоутер.

Коли міг завершити кар'єру Усик?

Також колишній промоутер додав, що якби продовжував працювати з Усиком, то український боксер міг би завершити кар'єру ще після другого бою з Тайсоном Ф'юрі.

Якби я залишався з ним і він мене слухав, він би завершив кар'єру після другого бою з Тайсоном Ф'юрі. Він уже досяг усього можливого,

– сказав він.

Красюк наголосив, що Усик уже досяг у спорті всього можливого: став абсолютним чемпіоном, здобув світове визнання та статус національного героя, тож "йому вже нічого доводити".

Він національний герой на батьківщині, визнана зірка в усьому світі. Що йому ще доводити? Як на мене – нічого,

– сказав Красюк.

Що відомо про суперника Усика Верховена?